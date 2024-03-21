超巨大「HELLO KITTY悠遊卡」限時登場！靠一招搶現貨還能拿優惠

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歡慶悠遊付滿4週年，在Easy Wallet APP推出首波悠遊付會員限時悠遊卡搶先購，明（22）日上午11時起，可搶先購買「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」首批現貨5000張，在Easy Wallet App限時8天販售。
只要開啟悠遊付Easy Wallet App，於首頁點「悠遊卡首賣」即可進入博客來販售頁面，購買「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，單張350元即可享超取免運費優惠，單筆訂單限購10張，限悠遊付結帳。商品將從30日起，依訂單順序陸續出貨，想要搶購的民眾，趁開賣前，請先註冊成為悠遊付及博客來會員。
悠遊卡公司提醒，會員享有專屬權利，不僅可透過Easy Wallet App首頁搶先購買熱銷悠遊卡，還可享各種加碼回饋，民眾自22日上午11時起，於博客來網站消費並使用悠遊付結帳，單筆消費金額滿350元，享最高5%現金回饋，期間每戶回饋上限20元，限量回饋，發完為止。
此活動同時再與「悠遊付4週年慶加碼筆筆最高回饋3%」優惠疊加，買一張「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」可享最高8%現金回饋。3月也有「悠遊付電商天天買」活動，於指定電商平台累計5筆單筆滿1000元，即可獲得「指定電商平台10%現金回饋券」1張，可於下次消費時抵用。