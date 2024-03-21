大亞沈尚弘：新創事業跟本業一樣重要　展望「2個E」站穩腳步

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備受矚目的能源事業領域，截至2023年底大亞集團共有74座屋頂型、地面型太陽能電廠，投資太陽能發電案場總裝置容量達到212MW。儲能部分，完成包含大亞保安4.5MW及大亞歸仁2.5MW電網調頻輔助服務，目前集團AFC容量已達13MW，儲能系統達36.5MW，同時也持續開發百萬瓦級大型儲能不斷電系統（UPS）。
展望2024，沈尚弘表示集團將持續引領能源鏈產業發展，像是電力通信事業群：持續擴大電線電纜市佔率。此外，大亞集團以最大產能優先提供345kV超高壓電纜配合台中電廠進行低碳轉型。漆包線事業群：維持漆包線市佔率第一名外，將開拓新能源車、無人機及低軌衛星等相關漆包線產品的推廣銷售。
綠能：目標加速中部地區大型案場的建置與開發。能源產生方面，雲林漁電共生案場將於今年年底取得籌設許可，2025年8月可望取得施工許可，並於2026年8月掛表，積極達成2026年500MW的目標。
能源儲存方面，目前大亞集團旗下智璞儲能科技股份有限公司投入大台中區，開發100MW E-dReg儲能系統，台中龍井案場已於今年3月11日正式動土，預估未來每日可提供約20萬度總儲能量，相當於約2萬戶家庭的每日用電量，並提供24小時電網自動調頻輔助服務，2025年6月將可上台電交易平台，為電網提供靈活能源調度與發電效率。
此外，現階段將持續推動大亞關廟廠2.5MW靜態調頻輔助服務建置工程，也將爭取台電區域電網儲能計畫及大學校園儲能微電網計畫，並開發大型儲能主動平衡電池管理系統產品和其他業界儲能專案。未來大亞集團也將繼續參與光儲投標案，協助國家電網發展；其他再生能源，包含地熱、氫能、小水力、海洋能…等開發機會亦將評估發展可能性。
新創事業投資部分，沈尚弘強調這並不是業外收入，與集團發展息息相關且至關重要，將遵循Double E：Energy & Emerging策略。第一個E是Energy，專注與大亞能源鏈相關產業，包含能源產生、傳輸、轉換、儲存、管理等與能源效益相關產業。第二個E是Emerging，大亞於生技、醫療、電子科技應用、半導體相關產業等新興產業投入高度關注外，組合型基金（FOF）也是高度關注項目。
近期大亞創業投資股份有限公司開始關注第三個E為ESG，與節能減碳、友善環境相關的案源，2023年12月大亞董事會通過投資永續創新能源科技產業基金，預計投資金額逾4.5億元。除了事業體的發展，大亞集團也不斷落實成為友善環境、美麗家園推手的願景。大亞在近期公布的2023 S&P Global CSA Score 以及2023 CDP Climate Change兩項國際永續評比上皆取得顯著的進步。
在執行面，大亞於2023年底完成溫室氣體減量路徑圖與目標的設定，致力於2050達成範疇一及範疇二淨零排放；集團於2024年起將積極透過各項減碳措施、永續供應鏈管理、提升再生能源使用等，以具體的行動減緩氣候變遷並回應永續趨勢。沈尚弘指出，參與國際評比代表大亞對自我要求的高標準，顯著的進步也反應了大亞於企業永續實踐上的努力。