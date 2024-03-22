股東會旺季將來臨！領紀念品掌握這技巧　要黃阿瑪帆布袋趕快買進

市值被微軟大超車！　謝金河認為2原因是蘋果慘輸5500億美元關鍵

▲OpenAI前執行長阿特曼與微軟執行長納德拉同框，示範ChatGPT展現在AI領域的巨大突破。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲OpenAI前執行長阿特曼與微軟執行長納德拉同框，示範ChatGPT展現在AI領域的巨大突破。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者魏妤庭／台北報導

隨著AI發展成了趨勢，原本在2000年以後就穩居全球最高市值企業的蘋果，在去（2023）年底跌下龍頭寶座，而長期被壓著打的微軟，在Open AI加持下，一躍成為AI 5新龍頭。財信傳媒董事長謝金河指出，微軟在AI發展下勢頭愈盛，蘋果一不小心還可能被輝達超車。此外，不論蘋果或特斯拉，都因為中國市場節節敗退而股價受到波及，最慘的是特斯拉股價還創新低，星巴克在瑞幸夾攻下，中國優勢不再，股價創新低。他認為，AI浪潮帶給全世界巨大衝擊，全球大型企業也出現空前大洗牌。

謝金河今（22）日在臉書以「微軟與蘋果最遠的距離」撰文表示，自2000年以後，蘋果大多數時間是全球最大市值的企業，不過這個地位在去年底出現新變化，就是微軟在Open AI的加持下，成為AI 5新龍頭，並穩居龍頭寶座。

謝金河表示，微軟在CEO Satya Nadella帶領下，雲領域表現出類拔萃，現在發展AI的路上，勢頭更是抵擋不住，市值愈來愈高。並以3/21股價表現為例，微軟在3/21股價最高達430.82美元，市值3.2兆美元，蘋果下跌7.3美元，市值剩下2.65兆美元，雙方差距高達5500億美元，「這是微軟和蘋果最大的差別」。

謝金河提到，蘋果執行長庫克日前到中國看比亞迪，股價反而大跌，而鴻海這次在法說上，絕口不提電動車、蘋果代工業務，僅擺在AI伺服器，強調與輝達的緊密合作關係，股價反而大漲。這件事反映出，中國優勢不再，對股價產生的影響，更進一步舉例指出，蘋果、特斯拉都因在中國市場節節敗退，股價受到波及，特斯拉甚至股價創新低，市值面臨5000億美元保衛戰，而星巴克遭到瑞幸夾擊，中國優勢不再，股價也頻創新低。

謝金河說，今年AI浪潮帶給世界巨大衝擊，全球大型企業也出現空前大洗牌，台灣企業也將在這個大氣候下，跟著產生新蛻變。

印度「封殺中國」是台商投資好時機　謝金河點出「這方式」最穩健

不是謝金河！5大財經名人遭冒名詐騙　第1名竟是486先生陳延昶

台股2萬點市值劇烈洗牌！謝金河觀察靠「這國家」的企業愈來愈慘

看好印度人口紅利！謝金河曝與中國1差距：企業投資需留意潛規則

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞