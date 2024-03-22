市值被微軟大超車！　謝金河認為2原因是蘋果慘輸5500億美元關鍵

謝金河今（22）日在臉書以「微軟與蘋果最遠的距離」撰文表示，自2000年以後，蘋果大多數時間是全球最大市值的企業，不過這個地位在去年底出現新變化，就是微軟在Open AI的加持下，成為AI 5新龍頭，並穩居龍頭寶座。
謝金河表示，微軟在CEO Satya Nadella帶領下，雲領域表現出類拔萃，現在發展AI的路上，勢頭更是抵擋不住，市值愈來愈高。並以3/21股價表現為例，微軟在3/21股價最高達430.82美元，市值3.2兆美元，蘋果下跌7.3美元，市值剩下2.65兆美元，雙方差距高達5500億美元，「這是微軟和蘋果最大的差別」。
謝金河提到，蘋果執行長庫克日前到中國看比亞迪，股價反而大跌，而鴻海這次在法說上，絕口不提電動車、蘋果代工業務，僅擺在AI伺服器，強調與輝達的緊密合作關係，股價反而大漲。這件事反映出，中國優勢不再，對股價產生的影響，更進一步舉例指出，蘋果、特斯拉都因在中國市場節節敗退，股價受到波及，特斯拉甚至股價創新低，市值面臨5000億美元保衛戰，而星巴克遭到瑞幸夾擊，中國優勢不再，股價也頻創新低。
謝金河說，今年AI浪潮帶給世界巨大衝擊，全球大型企業也出現空前大洗牌，台灣企業也將在這個大氣候下，跟著產生新蛻變。