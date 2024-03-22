宏佳騰油、電新車發表！最低4.5萬入手　休旅電車EV-C1亮相Q3開賣

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白牌王者STR 250，擁有6.5（kg／ps）最佳馬力重量比，及24ps同級最強頂規動力，提供駕駛刺激的競速體驗，擁有汽車等級高強度車架、5段可調雙槍後避震，搭載Class D汽車等級低耗能高亮度大燈、4.2吋的LCD大螢幕儀表，舒適騎乘的同時也能滿足城市、郊區靈活操駕。建議售價12萬5800元，即日起至5月31日，憑2023年填寫購買意願表單之簡訊訂購，享1000元購車折扣。
至於Ai-3 Lite冰莓粉，全新訂製舒適座墊、平整腳踏板及最佳74.4公分座高設計，搭配智慧鑰匙卡解鎖、省力牽車／倒車模式及省力中柱等設計。建議售價為7萬4980元，即日起至4月30日，入手Ai-3 Lite即贈品牌風格安全帽（限量100組），可同步享有無卡分期36期0利率及政府補助最高2萬9800元。
至於預計在Q3上市的大型速克達Brera X、EV-C1也於今日搶先亮相，宏佳騰說明，Brera X採用歐洲設計，以ADV外型呈現絕佳運動性能，搭配龍骨車架給予騎士強韌穩定度，控制自由度再加大。
而電車唯一休旅旗艦EV-C1則引進韓國設計，據悉本月已正式量產，計畫4月出貨至韓國。EV-C1長寬高為1886 × 756 × 1138 mm，軸距 1310 mm，為中大型休旅速克達設定，採用 2 顆 Gogoro 電池、 S 級馬達，傳動系統則是Gates 碳纖維複合皮帶。不過，EV-C1坐墊下的行李箱空間意外的小，可能連 3/4 帽都有困難，幸好在儀表板下方、腳踏龍骨處都有額外的小型置物空間。售價未公開。