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超誇張！HELLO KITTY巨大造型悠遊卡　開賣8分鐘現貨5000張售罄

▲「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」開賣8分鐘，現貨5000張已全數完售。（圖／悠遊卡公司提供）
▲「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」開賣8分鐘，現貨5000張已全數完售。（圖／悠遊卡公司提供）

記者鄭妤安／台北報導

繼「放大版悠遊卡」掀起搶購熱潮後，悠遊卡公司宣布推出「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，並於今（22）日上午11時起，Easy Wallet App限時8天搶先販售。稍早悠遊卡公司表示，首批現貨5000張反應熱烈，開賣8分鐘，現貨5000張已全數完售，公司緊急加開預購，待4月30日起才會陸續發貨。

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繼「放大版悠遊卡」掀起搶購熱潮後，悠遊卡公司今（21）日宣布推出「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，保留立體感構圖，精緻又吸睛，掛在包包上超級搶眼，還可方便「嗶」進出捷運，HELLO KITTY受到眾多族群喜愛，可謂「票房保證」，且單張只要350元，推估這次可能將再次掀起巨大版悠遊卡搶購潮。 

歡慶悠遊付滿4週年，在Easy Wallet APP推出首波悠遊付會員限時悠遊卡搶先購，「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」首批現貨5000張，於今日上午11時起，限時8天販售。沒想到，開賣僅8分，5000張已全數完售。悠遊卡公司緊急加開預購，4月30日起陸續發貨。

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