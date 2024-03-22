遭控家族與台智光關係匪淺 朱立倫批綠「潑糞」：早就不是股東
國民黨籍台北市議員陳重文，涉嫌收受台灣智慧光網（下稱台智光）公司負責人李慶煌的賄賂，遭台北地院裁定羈押獲准，民進黨今（22）日披露，國民黨主席朱立倫岳父高育仁家族與台智光關係匪淺。對此，朱立倫駁斥，這是十幾年前舊資料，事實上早就不是台通股東。
記者林怡昕／台北報導
民進黨發言人卓冠廷今天踢爆，台智光的大股東是「台通光」，而台通光當時的股東之一，即是朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」，其中監察人高婉倩是朱立倫的太太，董事高育仁是朱立倫的岳父，董事高思博、高思復是高育仁家族成員，董事長高張明鸞則是高育仁的太太，喊話「這樣的關係，朱立倫不用出來說明？」
國民黨全國婦女團體領袖今天到立法院參訪，朱立倫也受邀出席，對於陳重文遭羈押一事指出，朱回應，一切依照相關黨紀來處理，司法最重要勿枉勿縱，希望根據證據說話，尊重司法。
至於民進黨的指控？朱立倫說，民進黨真是胡說八道、胡扯，用十幾年前舊資料，事實上早就不是台通股東，那跟台智光就沒有關係，民進黨用這樣胡扯用潑糞、戰狼戰術，再次提醒民進黨，如果再用戰狼戰術，不知道賴清德未來總統就職後台灣政局怎麼變化。