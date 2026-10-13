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▲貪吃鬼涵涵對路人發飆的影片掀起討論，遭到網友公審，她目前已將該片刪除。（圖／翻攝自貪吃鬼涵涵-台北.新北-美食探店-旅遊景點YT）

專門拍攝美食的網紅「貪吃鬼涵涵」IG有2.7萬人追蹤，近日卻因不爽路人擋鏡頭、擺臭臉事件遭到炎上。對此，涵涵起初還辯解，道路明明很寬，自己沒擋到別人，但隨著網友口誅筆伐，涵涵在昨（12）日深夜終於低頭認錯，發布道歉聲明，強調自己不會再為錯誤的行為辯解：「向當時的路人及所有因為這件事感到不舒服的人，說聲抱歉。」貪吃鬼涵涵昨晚在IG發布道歉聲明，「關於烤玉米的影片引起大家的討論，花了一些時間思考大家的留言與感受。想為自己當下的語氣表情跟態度，向當時的路人及所有因為這件事感到不舒服的人，說聲抱歉。」涵涵坦言自己當下做出不夠成熟的反應，沒有好好說話，讓大眾對她的態度感到失望：「對於此事件，我不會再為自己辯解，大家提出的批評指教我會認真看待，也會提醒自己未來在公共場所拍攝時，要更加留意周遭環境與他人的感受，遇到突發狀況應先保持冷靜及友善溝通。」回顧事件起因，涵涵在IG上傳她到某家人氣烤玉米攤踩點的影片，當時她站在攤子外面拍攝試吃心得，話說到一半，突然有一名路人從她面前經過，直接擋住涵涵的臉。她當下立刻臭臉對路人喊「我們在拍攝欸」，事後也在影片中配上「忍住怒火」的字幕，讓觀眾感到不解，認為佔用道路拍攝的人明明是涵涵，她又沒有封街申請路權，憑什麼對其他用路人生氣。後來還有網友找出烤玉米攤的位置，發現涵涵拍攝的位置就站在大馬路上，路人如果要繞過她只能走到路中央，相當不合理。網友因此痛批涵涵：「有沒有想過，人家搞不好也覺得你擋到他的路」、「你一開始發佈是在公審路人甲嗎？你都不用跟對方道歉嗎？」、「道歉不是知道自己錯哪了，是知道自己完蛋了，還順便賺了一波流量」。