玄彬「帥臉浮腫」變邋遢大叔！同框孫藝真看MLB遭酸：撞臉石內卜
2024年MLB球季在韓國首爾高尺天空巨蛋舉行開幕戰，從第一天就吸引不少藝人前往朝聖，包括李寶英、玉澤演、池晟、車銀優等人，第二天更是眾星雲集，玄彬、孫藝真夫妻檔和「鬼怪CP」李棟旭、孔劉都現身現場，卻有網友發現玄彬疑似是發福了，還和《哈利波特》石內卜撞臉。
記者吳昕蓓／綜合報導
孫藝真及玄彬是眾人眼中的神仙眷侶，兩人因演出《愛的迫降》相識相戀，高顏值又浪漫的組合，擁有大批CP粉絲。日前一向低調的夫妻倆一同現身高尺天空巨蛋朝聖MLB開幕戰，兩人的狀態意外引起關注，孫藝真一如往常保養得宜，穿著簡約大方，整個人仍舊容光煥發。
然而身旁的玄彬卻疑似整個人腫了一圈，帥氣臉蛋整個變圓，還留起不修邊幅的長髮，整個人看起來變得邋遢不少，由於他的表情一臉嚴肅，這組照片曝光後，網友都忍不住吐槽，「玄彬發福變大叔了」、「石內卜造型」、「身材要管理一下」。
而這對夫妻檔身後的「鬼怪CP」李棟旭、孔劉也引起關注，兩個大男生甚至穿起情侶裝，感情好到不行，不約而同穿著棒球衣，戴著大聯盟棒球帽，席間不時交頭接耳、說說笑笑，好交情也意外在網路上掀起熱議，「我眼中只有鬼怪跟地獄使者，抱歉！」、「這兩個人也太可愛了」。
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