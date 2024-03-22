57歲蔡幸娟神隱13年！超正女兒復刻完美基因 母女同框照罕曝光
今年57歲的歌手蔡幸娟在1980年出道，當時年僅14歲，是最早台灣的學生偶像歌手，擅長中國小調歌曲，有「小鄧麗君」、「東方雲雀」、「小調歌后」等美名，能以國語、台語、日語詮釋歌曲，〈夏之旅〉、〈唐山過台灣〉、〈東方女孩〉等皆為她的代表作。不過蔡幸娟從2011年時，淡出螢光幕，近來她在社群媒體上分享近況照片，還罕見讓女兒一起曝光，高顏值母女檔立即引起討論。
記者吳雨婕／綜合報導
蔡幸娟於2001年與謝孔忠結婚，婚後育有一女，這段婚姻僅維持7年，便以離婚收場，一晃眼女兒已經亭亭玉立，蔡幸娟今（22）日稍早在社群媒體上分享與女兒一起去西班牙遊玩的照片，照片中，蔡幸娟對著鏡頭微笑，完全看不出歲月在臉上留下的痕跡，皮膚依舊吹彈可破；另外一張與女兒的合照，可以看到女兒繼承了媽媽的基因，有著靈動的雙眼、高挺的鼻子、圓潤的臉蛋，乍看之下，讓人以為這是張姐妹同框照。
蔡幸娟出道時，隨即以「三語體」演唱形式，包含國語、台語 、日語分段詮釋名曲走紅，知名製作人黃國倫稱讚過蔡幸娟的聲線是「天賦異稟」，她一共扣關2次金曲歌后寶座，還曾與已逝藝人鄭進一一起主持節目《台灣望春風》長達3年，該節目連3年獲得金鐘獎「歌唱綜藝節目獎」，她也曾獲得金馬獎「最佳音樂歌曲」，經歷非常驚人。
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