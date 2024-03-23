汪小菲接「神祕電話」放棄檢舉大小S　關鍵人身分被猜是她

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疑似打消汪小菲檢舉念頭的神祕電話，網友議論紛紛，好奇來電者是什麼身分，「每次都是這樣虎頭蛇尾，上演狼來了的劇情...」、「不可能是MANDY（汪女友）打電話，看到未婚夫這舉動會氣死」，不少人猜測是與汪小菲關係較緩和的徐媽黃春梅，「S媽的立場一向公正不偏頗」、「離婚了對前女婿也毫無怨言，電話應該是她打的，汪小菲才會聽勸冷靜！」
針對汪小菲聲稱大小S濫用藥物，大S律師賴芳玉律師表示：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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