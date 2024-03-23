獨家有照／汪小菲殺到大S豪宅談判！驚動警察到場　經紀人證實了

汪小菲接「神祕電話」放棄檢舉大小S　關鍵人身分被猜是她

▲汪小菲舉發大小S濫用藥物，講完一通電話後，沒完成報案程序就離開，來電人身分引發關注。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲舉發大小S濫用藥物，講完一通電話後，沒完成報案程序就離開，來電人身分引發關注。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒詹鎰睿／台北報導

汪小菲昨（22）日晚間情緒失控，兩度突襲前妻大S台北信義豪宅，在樓下咆哮「要找徐熙媛算帳」，與保全爆發爭執，被警察帶走後又揚言檢舉大小S濫用安眠藥，不過筆錄寫一半突然接到一通電話，隨後立刻跑出派出所，沒有完成舉發程序，網友瘋猜來電者身分，認為最有可能是徐媽黃春梅，對此，《NOWnews今日新聞》求證徐媽，對方手機關機。

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▲汪小菲回到大S台北信義豪宅鬧場，結果保全不讓他上樓。（圖／記者張嘉哲攝）
▲▼汪小菲從大S信義區豪宅鬧到三張犁派出所。（圖／記者張嘉哲、NOWnews攝影中心）
▲43歲的汪小菲昨日喝酒後在信義區大鬧，還兩次闖進大S的豪宅處，不少中國網友都挺不下去，紛紛勸說「拜託放過大S一家人吧！」（圖／NOWnews攝影中心）
昨天晚上，汪小菲到三張犁派出所，大聲嚷嚷要具名檢舉大小S透過友人頻繁拿藥品，但他筆錄做到一半，接到一通不明來電，與對方講完後停止報案程序，快步衝出偵訊室，向守候的媒體控訴一番，接著往租屋處的方向走去，沒有再回警察局，留下在場錯愕的員警和記者。

疑似打消汪小菲檢舉念頭的神祕電話，網友議論紛紛，好奇來電者是什麼身分，「每次都是這樣虎頭蛇尾，上演狼來了的劇情...」、「不可能是MANDY（汪女友）打電話，看到未婚夫這舉動會氣死」，不少人猜測是與汪小菲關係較緩和的徐媽黃春梅，「S媽的立場一向公正不偏頗」、「離婚了對前女婿也毫無怨言，電話應該是她打的，汪小菲才會聽勸冷靜！」

針對汪小菲聲稱大小S濫用藥物，大S律師賴芳玉律師表示：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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