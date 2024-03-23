GTC大會／華碩推出MGX架構AI伺服器　內建輝達GH200超級晶片

▲為搶攻AI伺服器商機，華碩推出尖端GPU伺服器ESC NM1-E1，由輝達MGX模組化設計架構驅動。（圖／華碩提供）
▲為搶攻AI伺服器商機，華碩推出尖端GPU伺服器ESC NM1-E1，由輝達MGX模組化設計架構驅動。（圖／華碩提供）

記者鄭妤安／台北報導

輝達2024 GTC大會於台灣時間22日落幕，回顧大會期間，為搶攻AI伺服器商機，華碩推出尖端GPU伺服器ESC NM1-E1，由輝達MGX模組化設計架構驅動，將為AI超級運算奠定全新標竿，因應生成式AI日益增長的需求，華碩採用來自輝達最新技術，包括B200 Tensor Core GPU、GB200 Grace Blackwell Superchip和H200 NVL，以提供最佳化的AI伺服器解決方案，滿足更多跨產業AI應用。

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為協助企業建立生成式AI環境，華碩也打造從入門級到高端的GPU伺服器，以及液冷機架，並憑藉MLPerf強大實力和針對大型語言模型（LLM）訓練、推理優化的軟、硬體，無縫整合全方位的AI解決方案，實現卓越超算力。

採用2U機架的ESC NM1-E1伺服器，內建輝達GH200 Grace Hopper超級晶片，其具備Arm Neoverse V9 CPU核心與可擴展向量延伸指令（SVE2），並由輝達NVLink-C2C技術提供動力，擁有超高能效，再加上結合ConnectX-7的輝達BlueField-3 DPU網路平台，連線速度高達每秒400Gb，非常適合企業開發、部署AI使用，同時還能透過輝達AI Enterprise為AI數據中心、HPC、數據分析和輝達Omniverse應用帶來無與倫比的靈活性和可擴展性。

AI應用的激增，提升了伺服器冷卻需求，而華碩的D2C液冷技術，不僅可快速安裝，也能有效降低數據中心的電力使用效率（PUE），且ESC N8-E11和RS720QN-E11-RS24U兩款伺服器另支援集管和冷板，以實現多樣化的冷卻解決方案；此外，華碩伺服器均配備符合標準機架設計的後門散熱器，無需更換所有機架即可啟用液冷，建置更隨心所欲。

華碩持續與領先業界的供應商密切合作，提供企業級冷卻解決方案，盼藉此最大限度地減少碳排放和能源消耗，創建更環保節能的數據中心。

此次會中，華碩的ESC4000A-E12也展示了一個整合軟體微型化技術的無代碼AI平台，讓企業能加速在LLM預先訓練、微調和推理方面的AI開發，以減少風險、提前上市時間，同時還支援不同LLM認證，從7B、33B甚至到180B以上，並配備客製化軟體，成就絕佳的伺服器數據調度。

透過優化GPU資源的分配進行微調訓練，華碩軟體微型化技術可確保AI應用和工作負載順暢運行、不浪費資源，大幅提高效率與投資報酬率（ROI），搭配集成開發的軟、硬體，企業將可依各式需求選擇最合適的AI功能。

隨著企業智慧物聯網應用日新月異，華碩也致力與企業合作夥伴、軟體專家及專業領域的整合商攜手，旨為現代數據中心、AI和HPC應用的全面安裝和測試，開創最完備健全、隨插即用的伺服器解決方案，穩踞業界領導地位。

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