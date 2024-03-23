51歲卡麥蓉狄亞「升格二寶媽」！喜迎寶貝兒子：他真的很可愛
曾演出《摩登大聖》、《新娘不是我》的美國女演員卡麥蓉狄亞，2015年與樂團「狂野夏洛特」（Good Charlotte）的吉他手本吉麥登結婚、婚後育有1名女兒；今（23）日她突然宣布重大喜訊，原來是51歲的卡麥蓉狄亞再誕下1名兒子、升格為二寶媽，她興奮喊道：「他真的很可愛！」
記者黃雅琪／綜合報導
卡麥蓉狄亞與丈夫本吉麥登今日在IG共同宣布喜訊，喜迎寶貝兒子誕生：「我們很高興也很興奮地宣布，我們的兒子卡蒂納麥登（Cardinal Madden）出生了！他很棒，我們都很高興迎接他的到來！」貼文中還附上一張手繪卡片，上頭寫著「一隻小鳥對我低語」，道盡為人母的喜悅。
但向來注重個人隱私的卡麥蓉狄亞也強調，未來不會曝光孩子的任何照片：「為了孩子們的安全和隱私，我們不會發布任何照片，但他真的很可愛，我們感到非常幸福和感激！」卡麥蓉狄亞曾演出《霹靂嬌娃》、《史瑞克》、《紐約黑幫》、《甜姊不辣》與《偷穿高跟鞋》等作品，現在已經退休回歸家庭懷抱。
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