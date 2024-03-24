汪小菲深夜大鬧警局！呂秋遠統整7項荒謬行徑　最大苦主是它

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此外，呂秋遠也批評汪小菲的行徑，「不會顧及兩人的家人長大後，看到爸媽的爭執這麼醜惡，只想把事情鬧大」、「不會在乎離婚的時候承諾什麼，自己在婚內又做了什麼，自己可以再婚，對方不能有新歡，否則就要置對方於死地」、「會想要指控另一半發瘋、另一半吸毒，以為會為自己加分，卻不知道自己比較像失控。」、「以為把家務事拿出來曝光，可以讓大眾同情他，或是讓社會厭惡大S，沒想到讓大眾看笑話」、「習慣跟媽媽一搭一唱，不懂怎麼自己處理婚內事，總是要讓媽媽出頭。但是媽媽的助攻，卻往往讓兒子變成豬公。」最後，呂秋遠認為，汪小菲這齣鬧劇最倒楣的不是大S，而是他身上的衣服品牌聖羅蘭（YSL）。
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