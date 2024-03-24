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汪小菲深夜大鬧警局！呂秋遠統整7項荒謬行徑　最大苦主是它

▲汪小菲深夜到警局大鬧，律師呂秋遠點出他7項荒謬行徑，認為整件事最大苦主是衣服品牌聖羅蘭（YSL）。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲深夜到警局大鬧，律師呂秋遠點出他7項荒謬行徑，認為整件事最大苦主是衣服品牌聖羅蘭（YSL）。（圖／記者陳明中攝）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人大S （徐熙媛）的前夫汪小菲22日下午直播喝酒後，兩度跑到大S的信義區豪宅鬧事，還跑到警局，實名舉報大S長期濫用藥物。律師呂秋遠常在臉書上點評時事，此次汪小菲到警局揚言要告前妻，他列出7項汪小菲的荒謬行徑，並點出最倒楣的苦主不是大S，是他身上衣服的品牌聖羅蘭（YSL）。

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▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲22日晚間現身警局，舉報大S濫用藥物。（圖／記者陳明中攝）
汪小菲跑到警局大鬧登上新聞版面，還在媒體前揚言要舉報大S長期濫用藥物，進警局後卻沒做完筆錄就閃人，荒謬行徑讓人看了傻眼。呂秋遠在臉書上表示，汪小菲敢在台灣有如此行為，在中國就不敢這樣做，「因為他有點小聰明，知道民主的地方，才有自由。」而他闖入警局身上穿著要價18500元的短T，也引起網友熱議，呂秋遠諷刺他「一件聖羅蘭可以穿得像是剩裸男。上萬的衣裳，遮不住毀滅前任的心腸。」

▲大S和前夫汪小菲已離婚，對方卻多次將家務事搬上檯面。（圖／大S臉書）
▲大S和前夫汪小菲已離婚，對方卻多次將家務事搬上檯面。（圖／大S臉書）
此外，呂秋遠也批評汪小菲的行徑，「不會顧及兩人的家人長大後，看到爸媽的爭執這麼醜惡，只想把事情鬧大」「不會在乎離婚的時候承諾什麼，自己在婚內又做了什麼，自己可以再婚，對方不能有新歡，否則就要置對方於死地」、「會想要指控另一半發瘋、另一半吸毒，以為會為自己加分，卻不知道自己比較像失控。」、「以為把家務事拿出來曝光，可以讓大眾同情他，或是讓社會厭惡大S，沒想到讓大眾看笑話」、「習慣跟媽媽一搭一唱，不懂怎麼自己處理婚內事，總是要讓媽媽出頭。但是媽媽的助攻，卻往往讓兒子變成豬公。」最後，呂秋遠認為，汪小菲這齣鬧劇最倒楣的不是大S，而是他身上的衣服品牌聖羅蘭（YSL）。

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