范冰冰、章子怡又傳不合！暗酸「插翅膀扮少女」 開撕內幕曝光
大陸女星范冰冰挺過逃稅風波後，漸漸回到娛樂圈，日前她接受《導筒directube》專訪，談及她這幾年的心路歷程，還有對演員生涯的未來規劃，以及對於詮釋角色的看法，卻讓章子怡意外中槍，兩人不合的傳聞再度浮上檯面。
記者薛羽彤／綜合報導
范冰冰被問到怎麼看待不同年齡層女性演員對自己的定位時，她以自身的觀察來說，在好萊塢及歐洲，演員都是在40歲左右，開始邁向最有價值的階段，因為對於人生經歷有了一些理解和感受，是最好的創作年齡。范冰冰接著提到，「如果現在還要讓我在古裝片、偶像劇裡去演一個少女，綾羅綢緞、身上插著翅膀，再去做這些也不太適合，當你自己覺得尷尬的時候，觀眾也會覺得尷尬」。這段內容也被網友解讀，她暗指章子怡在《上陽賦》插著翅膀扮少女的造型，當時章子怡就被網友嫌老。
事實上，雙姝曾合作電影《非常完美》，一起上《魯豫有約》受訪，當主持人提到范冰冰飾演的反派角色，個性不太可愛，范冰冰回答「不知道怎麼演，就演章子怡好了」，一旁的章子怡驚呆反問「妳意思我是壞人？」還有一次，章子怡點讚網友吐槽「范冰冰演技很浮誇」的貼文，雖然她事後趕緊取消點讚，仍被網友截圖。從過往兩人的行為來看，加上此次范冰冰在訪問裡說的內容，讓兩人不合傳聞又甚囂塵上。
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