捲性侵疑雲！金曲歌王荒山亮獲不起訴 感嘆：留下極大心理陰影
去年3月間，金曲台語歌王荒山亮，遭一名駐唱歌手指控性侵，女方事後要求100萬元和解，他匯款1萬元之後沒下文，女方因此對他提起告訴，事發之後，荒山亮表示「絕對沒有做違反性自主的事情」，反控女方對他索取巨額金錢，讓他心生畏懼，而案件進入司法程序，本月23日，荒山亮發文表示案件獲不起訴，他於社交軟體上PO文，感嘆此事給他留下極大的心理陰影，不想再提起此事。
記者林盈君／綜合報導
據了解，荒山亮挨告之後，去年一整年沒工作，專心照顧罹病的父親，並沉澱心情。近日他於臉書PO文，指出其實於去年9月生日當天，就收到不起訴書，他坦言「這件事對我造成太大的心理陰影」，也不想再提起，因此直到近日才曝光。荒山亮表示「忽然發生這種事情，是老天爺給我很大的考驗。雖然法律還我清白，但我想我還是有很多地方要自我檢討，繼續努力修為自己。」
※【NOWnews 今日新聞
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