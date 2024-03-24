帶2歲女好市多偷食物！單親媽被逮無奈吐真相 藏洋蔥讓警也鼻酸
今年2月間，台中市一名37歲張姓女子，帶著2歲年幼女兒、於南屯區好市多行竊，張女被逮後，警方調查發現，張女為低收入戶，獨自扶養2歲女兒，因為想要幫女兒補充營養，所以帶著女兒進入賣場行竊，偷取價值約8000元的沙拉、滷蛋跟幼童玩具等，警方見到女童天真可愛的模樣，也忍不住鼻酸，但仍依法將張女移送地檢署，檢方飭回後，警方與地方人士募款籌措14萬元給張女，希望她回歸正途，好好照顧女兒。
記者林盈君／綜合報導
據了解，張女離婚約1年多，獨自扶養2歲女兒，因娘家無人能夠支援，只能兼差打工賺取微薄收入。而張女帶著女兒承租社會住宅，但扣除房租後剩下的錢所剩無幾，今年2月間，張女帶著女兒進入美式賣場行竊，偷取食物包括鮪魚沙拉、藍莓、滷蛋、高麗菜，以及玩具、書籍等，總計竊取8000多元商品，不料被發現後遭警方逮捕。
張女落網後坦承犯行，供稱是因為想給女兒補充一點營養，才會鋌而走險，對於做了不好示範非常懊悔。而警方聽聞後，發現張女並無相關前科，見到女童天真可愛的模樣，也忍不住鼻酸，因此移送張女時，也向上陳報此情，檢方當天將張女飭回，後續將待通知開庭。
而警方轉介社政單位，前往張女家了解情況時，發現張女家中陳設簡單，只有張椅子、床墊跟簡單物品，顯見經濟狀況不佳。對此，台中第四警分局分局長李建興、南屯所長廖雲傑，與地方善心人士共同捐款，共籌得14萬元給張女，希望幫助她解決困難、走正途，好好照顧女兒，讓張女感動不已。
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