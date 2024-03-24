汪小菲控大S濫用「使蒂諾斯」！屬四級管制藥　藥師曝成癮可能性

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藥品仿單也標注警語指出，該藥品使用後能會發生複雜性睡眠行為，如夢遊、夢駕、或在未完全清醒的情況下從事其他活動，且藥品效果作用非常迅速，須於臨睡前服用，或坐於床上服用。
北市藥師公會理事、藥師張文靜接受媒體電訪時指出，藥物的成癮性可分為心理依賴與生理依賴兩種，而使蒂諾斯使用者較常見的是心理依賴，即擔心自己沒有持續用藥會睡不著，但後來又發現該藥物具有一定的危險性，近幾年才被納入管制藥物。
此外，張文靜表示，錯誤的用藥理念及用藥習慣下，全球使蒂諾斯成癮、安眠藥成癮的現象普遍存在，長時間的使用是形成成癮性的最大主因，因此使蒂諾斯連續使用通常不可超過7天，且長期重複同一個動作、也會讓人養成習慣，過去美國就曾發現，吸菸者大多並非是尼古丁成癮，而是習慣了夾菸的動作。
張文靜進一步指出，她曾經遇過使蒂諾斯的民眾、自述吃藥睡著後，會出現半夜爬起來吃餅乾、吃泡麵的夢遊行為，但該位民眾完全沒有意識、更不記得自己做過這些事，也導致該位民眾一開始以為是家中請的印傭偷吃，後來印傭才告訴這位民眾，是他自己半夜起來吃的。
因此，張文靜表示，目前使蒂諾斯已經被列為管制藥品，從生產、開立、給藥都要嚴格監管：藥廠出貨給醫院或藥局時，要先向食藥署報備，醫師需領有管制藥品相關證書才能開藥，給藥的藥局也需要做相關申請，前述的藥廠、醫師、藥師每年也都要做申報，且「差一顆就罰6萬。」
張文靜說，在這樣的監管下，使蒂諾斯應屬於很難取得的藥物，要濫用的難度也比較高，且如果醫師有超量開藥的情況，衛福部相關單位也會做勾稽、並在發現異常時介入了解，醫師在患者長期使用這項藥物時，也會評估有沒有副作用的危險性。
不過張文靜提到，這類藥品最難防的是民眾「食好鬥相報」的行為，有些人手頭有藥物、遇到身邊的親朋好友有類似情況，就會提供給其他人使用，但這其實是很危險的行為，也呼籲每個病患都應該要有正確的用藥概念，每個人的情況、疾病成因都不一樣，千萬不要隨意交換藥物。
張文靜也提醒，自己的身體狀況自己最清楚，在看診時務必如實告訴醫師、依據病情選擇藥物，不是醫師開了藥就全盤接受。