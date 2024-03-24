《幽魂娜娜》男星抗罕見皮膚病5年 54歲溫拿圭畢達不敵病魔逝世
泰國票房破億鬼片《幽魂娜娜》男主角溫拿圭畢達（Winai Kraibutr）在3月20日病逝，享年54歲。溫拿圭畢達憑藉本片獲封「億萬英雄」走紅全球，事業如日中天之際卻不幸罹患罕見皮膚病，他抗病長達5年時間，最後還是不敵病魔離開人世。
記者黃雅琪／綜合報導
模特兒出道的溫拿圭畢達，在主演泰國經典鬼片《幽魂娜娜》「麥克」一角之後走紅全球，電影、電視劇拍攝邀約不斷，直接晉升為「身價破億男星」！私生活方面，他與妻子育有3名小孩，家庭生活相當美滿。無奈天不從人願，2019年溫拿圭畢達坦言罹患「類天疱瘡」（自體免疫水疱疾病），只能停止演藝工作專心治病，靠著網拍謀生。
溫拿圭畢達離開演藝圈後、長年專心抗病，嘗試過各式各樣的治療方式仍無法痊癒，他的妻子對外透露，溫拿圭畢達3月中開始出現病情惡化的狀況，癲癇發作後被緊急送往醫院救治，溫拿圭畢達昏迷失去意識，最終因為血液感染導致心跳變慢，20日在醫院離世，來不及完成舉辦音樂會的遺願。
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