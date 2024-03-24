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肯德基最強不只蛋塔！內行改吃「隱藏王牌」　老饕認了回購10次

▲相信只要一說到肯德基，大家第一個想到的肯定是肯德基的「蛋塔」，無人能敵的美味，就像是麥當勞薯條的存在。（圖／記者蕭涵云攝）
▲相信只要一說到肯德基，大家第一個想到的肯定是肯德基的「蛋塔」，無人能敵的美味，就像是麥當勞薯條的存在。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

相信只要一說到肯德基，大家第一個想到的肯定是肯德基的「蛋塔」，無人能敵的美味，就像是麥當勞薯條的存在，因此讓不少人稱肯德基是「被蛋塔耽誤的速食店」。不過，其實肯德基的招牌還不只有蛋塔而已，有內行網友推薦「雙色QQ球」也是肯德基必吃的食物之一，認為口感也是外面比較找不到的商品，非常有獨特性。

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有網友在臉書社團「麥當勞肯德基速食店優惠券交換情報」貼文指出「前一陣子利用優惠碼購買了肯德基的雙色轉轉QQ球，第一次被驚艷到，裡面真的有地瓜內餡不是空心的耶！原來肯德基強的不只有蛋塔，還有這款QQ球，是不是有很多人沒有吃過，感覺都沒什麼人提到這商品」。

▲雙12才剛過完，肯德基優惠真的沒有在停！這次又被網友發現肯德基蛋塔12元的「隱藏代碼」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲網友最近發現肯德基好吃的不只有蛋塔，一款名為「雙色轉轉QQ球（左上）」的商品表現也很出色。（圖／記者蕭涵云攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這款地瓜球我超愛！超級好吃的」、「你竟然第一次才知道，肯德基QQ球真的超好吃，第一次吃就愛上」、「我已經買過10幾次了，真的蠻不錯吃，有時有優惠碼可以當下午茶點心」、「以前還是兩個顏色的呢，現在都改成雙色統一了，真的好吃」、「肯德基的隱藏王牌，真的不錯吃」。

肯德基隱藏美食「QQ地瓜球」！早已開賣第6年

事實上，肯德基這款「QQ地瓜球系列」的產品，最早是在2018年就推出，當時候是有兩個顏色，包括紅色以及黃色兩種，紅色的內餡是黃色地瓜，而黃色的內餡是紫心地瓜，當時推出就有引發討論，不過後來經過官方改良之後，才成為現在的「雙色轉轉QQ球」。

由於過去販售的時候，每包地瓜球的黃色以及紅色都要相對均衡，有店員也抱怨：「挑地瓜球就要花很多時間」，後來肯德基將該產品改版，統一都是紫色黃色相間的球狀，內餡則是地瓜泥，全部都是真材實料，跟一般夜市空心地瓜球的做法不太相同，成功吸引許多喜歡扎實口感地瓜球的老饕喜愛。

▲肯德基隱藏王品「雙色轉轉QQ球」，紫黃相間的球型，咬下去還能吃到地瓜泥，真材實料備受好評。（圖/PTT）
▲肯德基隱藏王品「雙色轉轉QQ球」，紫黃相間的球型，咬下去還能吃到地瓜泥，真材實料備受好評。（圖/PTT）
跟蛋塔成肯德基雙俠！「雙色QQ球」嚐鮮優惠代碼一次看

而《NOWnews》記者本身也肯德基「雙色QQ球」的愛好者，詢問數位友人之後，發現有超過8成的朋友都沒吃過肯德基這款QQ球，甚至有5成的人不知道肯德基有這項產品，顯見肯德基的QQ地瓜球真的是「隱藏王牌」，而吃過的朋友也都是一致好評！以下也整理幾組最近肯德基有附帶「雙色QQ球」的點心優惠代碼，沒吃過的民眾可以參考哦！

「40426」：點餐機輸入後，可以用69元買到「雙色QQ球X1、蛋塔X2、無糖茉莉綠茶小杯X1」
「40429」：點餐機輸入後，可以用89元買到「雙色QQ球X1、上校雞塊X4、百事可樂小杯X1」
「40428」：點餐機輸入後，可以用99元買到「雙色QQ球X1、上校雞塊X4、玉米濃湯小杯X1」

▲肯德基的「雙色轉轉QQ球」用料扎實好吃，不少老饕都非常喜愛，目前官方有三組搭配該產品的優惠碼，想嚐鮮的民眾可以使用！（圖/PTT@woodyzhou）
▲肯德基的「雙色轉轉QQ球」用料扎實好吃，不少老饕都非常喜愛，目前官方有三組搭配該產品的優惠碼，想嚐鮮的民眾可以使用！（圖/PTT@woodyzhou）

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