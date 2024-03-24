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田中千繪、范逸臣邊賞櫻邊唱《海角七號》神曲！唱錯急忙道歉

▲ 田中千繪（左）跟范逸臣出席「高雄櫻花季」，一起合唱《海角七號》神曲〈國境之南〉。（圖／讀者提供）
▲ 田中千繪（左）跟范逸臣出席「高雄櫻花季」，一起合唱《海角七號》神曲〈國境之南〉。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／高雄報導

首屆「高雄櫻花季」今（24）日迎來最後一場，經典國片《海角七號》主演群范逸臣、田中千繪、馬念先、中孝介擔任倒數第二壓軸表演，這也是4位相隔16年聚首，場上帶來電影經典歌曲〈國境之南〉，但田中千繪不慎唱錯急忙道歉，台下歌迷紛紛喊道「沒關係」化解尷尬。

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▲ 《海角七號》主演群田中千繪（左起）、范逸臣、中孝介、馬念先一起表演〈國境之南〉。（圖／讀者提供）
▲ 《海角七號》主演群田中千繪（左起）、范逸臣、中孝介、馬念先一起表演〈國境之南〉。（圖／讀者提供）
4人今輪番上陣，有個人舞台及合體表演，中孝介帶來《每個》、《夏日傍晚的天空》、《家路》、《花》，可惜狀態欠佳，頻頻走音及破音；中孝介也與范逸臣合唱《野玫瑰》；范逸臣獨自演唱經典歌《I BELIEVE》、《PIANO》、《彩虹》、《什麼風把你吹來的》等；再與馬念先嗨唱《無樂不作》，全場合唱聲量宏亮，場面壯觀。

馬念先也有SOLO舞台，演唱《1989的下午》、《MR.AFTERNOON》、《MR and MRS HELLO》、《台北紐約》、《巴黎草莓》等歌，他認為范逸臣表演有98分，自嘲只有70分，希望大家多擔待；最後范逸臣、田中千繪、中孝介上台，4人合體表演《海角七號》經典歌〈國境之南〉。

表演完〈國境之南〉田中千繪當起中孝介的翻譯，中孝介希望台灣觀眾能多給予鼓勵和支持，笑說：「很久沒來高雄，當年來拍《海角七號》，雖然很有參與但滿輕鬆，一點都不不辛苦，辛苦的是田中千繪、范逸臣以及馬念先。」馬念先幽默回應：「我真的還好！」田中千繪隨即道歉：「很開心來到高雄，在很棒的舞台唱〈國境之南〉，但對不起剛剛好像唱錯了…」台下萬人齊喊：「沒關係！」給予安慰。

范逸臣和田中千繪2008年參演魏德聖的電影《海角七號》相識，至今16年期間不斷傳出相戀、分手消息；2人去年（2023）再度合體參演魏德聖的新作《BIG》，片中飾演一對夫妻，分手謠言不攻自破，范逸臣同年上節目《小姐不熙娣》宣傳時，證實他跟田中千繪交往至今7年多；田中千繪日前出席《商魂》記者會表示，彼此目前沒有結婚打算。

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