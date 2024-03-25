年邁母罹患失智症！海軍士官嘆「不忍她受苦」 開車墜海釀1死1傷
24日中午，高雄彌陀區南寮漁港，發生一起汽車墜海事件，鄰近岸巡隊員見狀隨即下海救人，先從駕駛座救出受困的黃姓男子，之後再救出黃男母親，黃母獲救是已無生命跡象，送醫不治。黃男向警方供稱，年邁母親罹患失智症，多年照護下不堪壓力，也不忍心她受苦，因此才帶著母親走上絕路，全案依加工自殺罪嫌偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，現年37歲的黃男，為海軍保修指揮部左營支部士官，平日表現良好，昨天（24日）中午，他駕車載著68歲母親，行駛至彌陀區南寮漁港，連人帶車衝入海中，岸巡隊員聽聞聲響，隨即下海救人，但黃母獲救時已無生命跡象，送醫搶救宣告不治；黃男則是頭部撕裂傷，意識清楚。對此，海軍司令部強調，將全力配合檢警釐清肇因。
黃男向警方供稱，自己與哥哥、母親同住，哥哥在民間企業任職，家裡經濟狀況無虞。但母親於10多年前罹患失智症，且情緒常常不穩定，黃男疑似不堪多年壓力才鑄下大錯，今（25日），檢方將會同法醫相驗釐清死因。
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