新北蘆洲砍人案！他返家見前妻與男友同床 暴怒失控持刀攻擊遭逮
24日下午2時許，新北市蘆洲區發生持刀砍人案件，52歲黃姓男子與前妻離婚後，還與前妻跟女兒同住屋簷下，昨天下午，黃男提早下班返家，撞見前妻與38歲陳姓男友同床共枕，頓時醋勁大發，從廚房拿出一把水果刀攻擊陳男。而陳男腹部、手部遭劃傷，警方獲報後趕抵，立即將陳男送醫救治，並將黃男逮捕，訊後依法移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃男之前因為債務問題與妻子離婚，但2人同同住一起，24日下午2時許，黃男提早下班返家，撞見前妻與陳姓男友躺在臥房床上，黃男醋勁大發，持水果刀攻擊陳男，但手部與腹部均遭劃傷，當時家中黃男女兒聞聲察看，隨即報警處理，警方將陳男送往淡水馬偕醫院救治，無生命危險。
黃男落網後向警方供稱，之前因債務問題才選擇離婚，但內心還是很愛妻子，見到她與男友的親密狀無法忍受，情緒失控才釀禍，訊後，黃男被依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110