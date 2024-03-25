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梁詠琪開唱老公、女兒驚喜上台！「當眾親親放閃」掀演唱會高潮

▲梁詠琪（左）在澳門開唱，老公跟女兒突然上台給她驚喜，梁詠琪當眾親親放閃，掀起演唱會高潮。（圖／小金鹿娛樂提供）
▲梁詠琪（左）在澳門開唱，老公跟女兒突然上台給她驚喜，梁詠琪當眾親親放閃，掀起演唱會高潮。（圖／小金鹿娛樂提供）

記者薛羽彤／綜合報導

梁詠琪《時間遇上我們》巡迴演唱會，澳門場23日於銀河綜藝館隆重登場，今（25）日為她48歲生日，粉絲在演唱會上高唱生日快樂歌，老公Sergio及女兒Sofia無預警上台獻花為她慶生，而一直被蒙在鼓裡的梁詠琪驚喜到目瞪口呆，更感動到流下驚喜眼淚，還當眾親了女兒和老公，現場充滿甜蜜的氛圍。

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梁詠琪現場特別問8歲女兒站在台上會不會害怕，有些害羞的Sofia笑說：「A little bit！」可愛的模樣，逗得全場觀眾大笑，梁詠琪送上愛的擁抱給愛女鼓勵，同時還親了一下老公表示感謝，有趣的是，怕羞的梁詠琪在跟老公「親親」時還假裝用花束擋著臉，刻意不讓觀眾看到他們親嘴，可愛模樣也為澳門演唱會留下難忘回憶。

▲梁詠琪在演唱會獻吻愛女。（圖／小金鹿娛樂提供）
▲▼梁詠琪（左）在演唱會獻吻愛女。（圖／小金鹿娛樂提供）
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能夠在演唱會上與家人和歌迷一起提前共度生日，梁詠琪感動地說：「我要謝謝我的家人，你們就像我的天使一樣，你們的到來讓我的人生變得不一樣，你們的出現讓我的人生不再孤單……。」此時充當爸爸私人翻譯的Sofia，被「孤單」這兩個中文字搞到一頭霧水，不懂得翻譯下去，梁詠琪感動表示：「太好啦，我希望你永遠不知道『孤單』這種感覺，因為爸爸媽媽會一直愛你。」

隨後梁詠琪說到，「其實我們跟大家一樣都是平凡的夫妻、平凡的爸爸媽媽，每天生活都跟大家一樣，要面對不同的挑戰，所以很感謝老公Sergio付出雙倍的愛護給這個唱歌的太太，讓我可以繼續在舞台上發光發亮。」溫馨的生日宣言，讓全場粉絲都感動滿滿。

▲梁詠琪在演唱會上，收到來自家人及粉絲的生日祝福。（圖／小金鹿娛樂提供）
▲梁詠琪在演唱會上，收到來自家人及粉絲的生日祝福。（圖／小金鹿娛樂提供）
在完成澳門站演唱會後，提及當時被老公、女兒與粉絲齊慶生的感想，梁詠琪表示：「我有猜到大家會唱生日歌，但真沒想到女兒Sofia會上台唱生日快樂歌，我想在萬人面前唱歌需要一定勇氣，感覺她真的長大了，很勇敢！」問到會否考慮和女兒在台北場演唱會上合唱？她說：「哈哈，這個還是留給她自己決定吧！」被問到自己的生日願望，梁詠琪則說出她簡單的心願，「其實呢幾年都一樣，希望大家都身體健康、開開心心，看似好普通，但實在是最重要的，平安是福！」

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