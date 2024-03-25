孫翠鳳突發緊急公告！明華園粉專「遭入侵消失了」管理員被踢光光
歌仔戲劇團「明華園」當家台柱孫翠鳳，昨（24）日緊急發文公告，「明華園戲劇總團」官方臉書粉專遭到不明人士入侵，擔心是詐騙集團惡意操作，孫翠鳳呼籲所有粉絲們誤信不明私訊：「如果有收到任何訊息請勿當真！皆非官方！」目前粉專管理人員全部被踢出，還在設法搶救中。
記者黃雅琪／綜合報導
孫翠鳳昨日在個人官方臉書發文公告，「明華園戲劇總團」官方粉專遭到不明人士入侵：「緊急公告，明華園戲劇總團官方臉書粉專在昨天凌晨遭到不明人士入侵！目前小明編正在努力想辦法看能怎麽處理，如果有收到任何訊息請勿當真！皆非官方。」幽默附上明華園總團大戲《蓬萊仙島─漢鍾離》中的扮相：「希望他能化身蚩尤，替官方粉專討回該有的和平。」
明華園戲劇總團也在官網發布「緊急通知」，再次證實「明華園戲劇總團」官方臉書粉專被盜：「平常該有的兩步驟驗證什麼的安全措施都做了，FB帳號還是在睡夢中被盜走了，我們的管理員全部被踢出，所以現在沒有人可以進入粉專。」並呼籲觀眾朋友，切勿相信任何不明來訊，更不要提供任何密碼或金錢相關的事物：「期待早日救回被綁架的可憐粉專。」
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