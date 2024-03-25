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「國寶級大師」鄭萬經3/25辭世！享耆壽98歲　一生為台灣鐵道付出

▲台灣國寶級蒸汽火車修復大師鄭萬經，今（25）日以98歲高齡仙逝。（圖／取自洪致文臉書）
▲台灣國寶級蒸汽火車修復大師鄭萬經，今（25）日以98歲高齡仙逝。（圖／取自洪致文臉書）

記者潘毅／綜合報導

台灣國寶級蒸汽火車修復大師鄭萬經，今（25）日清晨以98歲高齡仙逝，消息一出引發鐵道界不捨，作家洪致文也在臉書哀悼。國家鐵道博物館籌備處也傳頌鄭萬經傳奇一生，並立誓：「我們會延續您對臺灣鐵道文化的傳承意志繼續努力耕耘」。

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▲鄭萬經去年前往國家鐵道博物館籌備處，與後輩一同種下杜鵑花。（圖／取自國家鐵道博物館籌備處臉書）
▲鄭萬經去年前往國家鐵道博物館籌備處，與後輩一同種下杜鵑花。（圖／取自國家鐵道博物館籌備處臉書）
國家鐵道博物館籌備處今（25）日在臉書上發文提到，鄭萬經前輩年事已高，農曆年後身體不適住院，獲悉鄭萬經前輩早上以98歲高齡仙逝的消息，因此選擇透過影像紀錄，表達懷念與哀悼，並請家屬節哀。

鄭萬經於日本時代1927年生於苗栗，1941年畢業於苗栗第一公學校（今苗栗市建功國小）高等科，次年考入臺北鐵道工場技工見習教習所第5期，1944年自臺北鐵道工場技工見習教習所結業後，進入組立職（工）場鍋爐附件班（1944-1947），陸續參與蒸汽機車、柴電機車維修，具有紮實的技術基礎，後於材料組、工作組擔任管理職務，最後陞任為副廠長，1992年以臺北機廠副廠長退休，一共在臺北機廠度過近50年的歲月，見證北廠輝煌的時期，可說是臺北機廠的活字典。

▲2022年，鄭萬經接受研究典藏組組長口述歷史訪問紀錄，將台灣鐵道珍貴的歷史記載下來。（圖／取自洪致文臉書）
▲2022年，鄭萬經接受研究典藏組組長口述歷史訪問紀錄，將台灣鐵道珍貴的歷史記載下來。（圖／取自洪致文臉書）
鄭萬經懷著修復蒸汽機車的抱負，退休後於1997年再回任北廠聘為「CK101蒸汽機車復駛計畫」總顧問，用7個月的時間，將已經除役多年的CK101號蒸汽機車修復完工，開啟臺鐵蒸汽機車動態復駛新的一頁，並持續教導後進傳承修復技術，成為臺灣鐵道文化及技藝傳承的重要推手之一。

▲鄭萬經前輩重現當年批公文場景。（圖／取自國家鐵道博物館籌備處臉書）
▲鄭萬經前輩重現當年批公文場景。（圖／取自國家鐵道博物館籌備處臉書）
作家洪致文也在臉書發文表示，自己30年前就是由鄭萬經前輩帶領，在北廠走跳，去年9月14日 ，97歲的鄭萬經，頭腦還相當清楚，並前往鐵博，看看他的收藏，並一起種下杜鵑花，還期待著隔年盛開時我們再一起來看，「但如今卻很遺憾的收到他前往另一個國度的消息，不過我相信鄭老前輩一定會在另一個世界，繼續看著他深愛的火車以及這個北廠、鐵道博物館的一切一切」。

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