白沙屯媽祖北返回宮急行軍！拱天宮發出「6點告示」　香燈腳必看

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白沙屯媽祖北返路程急行軍，從北港朝天宮回到麥寮，及彰化伸港福安宮到台中大安這兩段路程都是從深夜走到黎明。對此，白沙屯拱天宮於24日公告提醒，廟方表示回程夜間疾行，因路線屬偏避路段，請各位黑暗疾行軍互相照顧，也要記得適時休息，以下6點提醒大家：
一、西濱燈光黑暗視線不清楚，行走的朋友請務必注意人車安全。
二、偏避路段建議車輛先往前前進，讓人車分流，確保徒步的安全。
三、沿海風大低溫，請徒步朋友們注意保暖，以體力適量為重要。
四、建議長者們及行動疲憊的朋友先上車，黑暗中請以安全為主考量，確保不落單確保安全。
五、若您是開「累了請上車」的善心大德們，請幫忙多再跑一趟回頭尋探，協助後面落單民眾、載大家一程，幫助媽祖婆照顧後方還在黑暗中行走的香燈腳安全。
六、為了安全考量，回程不開放鑽轎，待白天有適當時間點再開放鑽轎。
拱天宮也特別感謝提供「累了請上車」移動休息站的善心大德們，讓香燈腳們走累了就能上車休息。廟方指出，心中有媽祖善緣必有應，希望大家照顧好自己別讓媽祖擔心。截至今（25）日下午2點粉紅超跑的回鑾路程已經來到苗栗通霄境內。
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日0點10分
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。