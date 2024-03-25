00941開盤衝高逾7%漲破17元　中信投信示警溢價超過3%追價有風險

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因海外ETF額度有上限，因此00941已發行在外受益權單位總數早已達可募集額度上限，並在3/15掛牌上市當日便已對外公告在3/18前暫停受理初級市場申購申請，投資人仍可在次級市場交易。
00941掛牌上市前淨值為14.97元，低於發行價15元，但在3/15掛牌上市首日，就以15.07元開盤，更一度站上15.5元，漲幅3.5%，若以發行價15元購入的投資人，等於一張可以賺到500元價差。今日開盤以16元開出，早盤一度漲到17.82元，盤中漲幅超過5%，以16.86元收盤，漲幅5.57%，成交量突破16萬張，成交金額30億元，盤中溢價幅度一度超過10%，儘管尾盤收斂，但仍高於9%。
由於募集額度已達上限，00941雖已送件申請追加募集，但在新額度尚未核准情況下，容易產生溢價，若投資人此時追買，買貴及短套的風險也隨之增加。一般來說，折溢價以1%為較合理幅度，當市值高於淨值過大，市場將有修正機制調整兩者間的價差，另ETF新增可銷售額度釋出到市場後，容易產生溢價急速收斂可能性。若根據中國信託投信官網揭露00941的即時競價為15.42元，那麼今日盤中市值與淨值間溢價達到8%以上。
因此，中國信託投信官網上公告，提醒投資人目前00941的溢價率已超過3%，投資人應特別注意溢價過大產生的價格波動風險，並審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。同時，官網也指出，提醒有買進計畫的投資人，要留意買貴風險。目前持有的投資人留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差風險。套利交易投資人要留意溢價波動風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。