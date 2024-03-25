「十點蓁」將任每周三應援團長！出席比賽數大增 提醒球迷買宵夜
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今（25）日在新莊棒球場舉辦春訓記者會，蓁蓁將接任應援團儲備幹部，除了平時的啦啦隊應援外，也將負責比賽時主持帶動氣氛。蓁蓁過去在球迷間有「十點蓁」綽號，因此受訪時也貼心提醒球迷，新賽季周三可能要先準備好宵夜。
記者林之越/綜合報導
Fubon Angels在媒體見面會中宣布，秀秀子將擔任啦啦隊大隊長，而蓁蓁也將接任應援團儲備幹部，除了平時的啦啦隊應援外，每周三的4到6局也會在應援舞台上拿起麥克風。過去網友和球迷間有傳聞，只要蓁蓁參與應援的比賽，就會有打到10點以後的傳聞，因此才獲得了「十點蓁」的綽號。
蓁蓁接下111號的新背號球衣，表示：「因為自己在Fubon Angels之餘，也有接下許多主持工作，所以希望可以把自己的這個技能應用到球場上，所以接下應援團儲備幹部一職。」
關於會不會擔心比賽時間過長，蓁蓁逗趣表示：「我算過了，今年有10場周三主場，而且周三的賽後也會有鐵粉席的活動，同樣是由我負責，如果不小心打比較久的話，大家可以先準備宵夜。」
對於新賽季新職位的全新挑戰，蓁蓁認為，因為女孩是用肢體帶動氣氛，而應援團是需要學習用聲音帶動現場球迷，雖然有難度但是也很期待，期待讓粉絲和球迷們看見她不同的面貌。
有趣的是，蓁蓁也透露，自己目前最常觀看樂天桃猿隊Rina的主持，希望學習如何同樣以女生的身份帶領應援，在正式上場前多多累積經驗。
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