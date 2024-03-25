白沙屯媽祖人龍中「找到重症寶寶」！4年後現況曝光　信眾全流淚

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廖心筠老師分享，3月22日晚上9點多她在南港搭上高鐵，準備回到雲林參加白沙屯媽祖進香，沒想到整個車廂擠滿了人，且全部都是身穿水藍色衣服、橘色帽子的香燈腳。
下車後，廖心筠看見一位穿黑色T恤工作褲的中年爸爸，順口問了身旁香燈腳大叔：「請問白沙屯媽祖現在走到哪裡了？」對方也熱心回應，下秒中年爸卻面露難色，有點尷尬地開口：「請問你有拿到媽祖的平安符嗎？我孩子還小，身體不太好....」而話還沒說完，香燈腳大叔就立刻掏出一個媽祖平安符，交付到中年爸爸手上，更懇切地說：「媽祖會保佑你的孩子的」。這段簡短的對話，卻已經讓一旁目睹的廖心筠，內心充斥了暖流。
白沙屯媽祖人龍中「找到重症寶寶」！4年後現況曝光
在進香途中見證了一系列暖心事件後，也讓廖心筠回想起多年前，她的大姑因為妊娠高血壓出血緊急剖腹，孩子在急診室搶救了20分鐘才救回來，即便搶救回來孩子還是腦麻多重障礙，每天都插著鼻胃管，需要靠氧氣筒和血氧機。
在2019年4月時，大姑抱著戴呼吸器的一歲寶寶，無助地跪在北港街邊的人龍中，長長的人龍蔓延好幾公尺，大家都想鑽轎底得到媽祖保佑。在密密麻麻的人龍裡，我大姑和寶寶是多麼微小不起眼的存在。
不過白沙屯媽祖卻在現場人潮中，找到了她們的存在，粉紅超跑更溫柔地緩緩靠近，並在大姑面前停了下來，彷彿在說著：「不要擔心，我在這裡。」這也讓大姑的情緒瞬間宣洩出來，在現場激動大哭，接著粉紅超跑搖晃著後退 ，鑾轎用最溫柔的角度側著靠進母子倆，大姑不停鞠躬磕頭，「多謝媽祖娘娘、多謝媽祖娘娘」，周遭圍觀的路人也都已經泣不成聲，接著鑾轎跨越他們上方，包圍著母子倆，就像是媽祖的擁抱一樣，「不要怕，我會保祐你們」。
廖心筠也提到，如今大姑的孩子已經五歲了，會站會走路，也不需要呼吸器了，「雖然還有很長的路要走，但我相信，媽祖的撫慰，會在我們心中一輩子」，更讓她完全能理解，為什麼白沙屯媽祖能吸引這麼多信眾跟隨，那是一種無私的奉獻，「每一個進香沿途的事蹟你能看到很多感人的故事，每一個畫面都像是媽祖娘娘在提醒我們，找回人與人之間的信任。」
這段過往曝光後，也讓大批信眾與家長深受感動，紛紛表示：「彷彿能感受到當時媽祖的慈悲溫暖，我忍不住淚流滿面」、「媽祖婆真的很慈悲…太多太多感人的例子」、「看著影片，眼淚流了下來」、「看到妳的分享～淚流滿面了，媽祖慈悲～保佑妳大姑的孩子越來越健康」、「很多人會帶小塑膠袋裝隨身的垃圾看到垃圾桶後再一起丟，真的很謝謝他們維護白沙屯媽的名聲」。
【本文獲《收納幸福-廖心筠》授權轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。