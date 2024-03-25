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經濟部教麵包店「時間電價」省電費　網友怒：半夜的人事成本呢？

▲經濟部在臉書PO文，教用電較多的麵包店可改選「時間電價」作業，每天可省570元，一個月可省1.7萬文，但遭網友抨擊。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲經濟部在臉書PO文，教用電較多的麵包店可改選「時間電價」作業，每天可省570元，一個月可省1.7萬文，但遭網友抨擊。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

經濟部日前拍板4月起電價平均調幅約11%，並聲稱北部某烘焙坊每天只會多2元電費，遭到大批網友砲轟不符實情，經濟部日前強調，是該麵包門市沒有烘烤設備才符合「每日電費增加2元」的情況，但再度遭到網友批評。而經濟部周日深夜在臉書PO文，教用電較多的麵包店可改選「時間電價」作業，每天可省570元，一個月可省1.7萬文，但大批網友滿頭問號，表示半夜烤麵包？麵包不用新鮮出爐嗎？離峰時段烘焙人事成本增加怎麼說？

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針對有立委質疑以北部連鎖烘焙坊案例試算電費，其「每天只會多2元電費」用電數據不符現實，台電日前指出，該試算案例確實存在，為某知名麵包店分店，該分店為門市店，無烘烤設備所以用電量不如想像中高，強調烘焙坊每月用電在700度以下，等同每日電費僅增加約2元。

今日國民黨團持續開記者會砲轟，痛批經濟部是活在平行時空？說烘培坊每日電價只多出2元，根本就是鬼話連篇。事實上，只要是有烘培、烤箱等設備，商家每月用電至少在2萬度左右，將多繳1萬元以上的電費。就算是沒有烘培、烤箱等設備，難道冷氣、冷鏈運送、電燈照明等電費成本，都不用算在內？

▲經濟部在臉書PO文，教用電較多的麵包店可改選「時間電價」作業。（示意圖／截取自經濟部臉書）
▲經濟部在臉書PO文，教用電較多的麵包店可改選「時間電價」作業。（示意圖／截取自經濟部臉書）
然而經濟部昨（25）日周日深夜11點臉書po文再度說明，一般家庭使用烤箱，電價不像店家高功率烤箱用7小時，沒有每月增加一萬元的情形，解釋台北知名連鎖麵包店，門市內有多台烤箱且連續使用高達7小時以上，才會有每月增加1萬多元（每日約365元）的電費。

經濟部還教用電量高的麵包店，如果採「時間電價」，還可以多省錢。例如這家台北連鎖麵包店，採「時間電價」後，每天可以省下570元，還hashtag「省的錢比漲得多」。如果是純店面沒有烤箱設備的烘焙坊，每個月用電約低於700度，這次電價調整，每天大概多2元。另外，也透露商業服務業可以申請節能補助，汰換設備或系統節能，最高可以補助500萬。經濟部po文希望降低大家的不安感，但依舊引發民眾反彈。

網友湧進經濟部臉書該篇文底下留言，「麵包業者夏天都上大夜班烤麵包？白天不用新鮮的麵包出爐？」、「電價『上調』以後，每天可以『省下』XXX元？」質疑邏輯怪怪的，「離峰時間烤麵包增加的人事成本不用算嗎？」。

另外，還有網友提到，「純店面沒有烤箱的烘焙坊麵包哪裡來？進貨不用成本嗎？」，另外還質疑補助看得到，吃不到，因為「實際狀況是，很多店家能用二手就用二手」經濟狀況不明時，怎麼可能買新設備？不過也有民眾緩頰，表示「國外也有選時用電，想省錢就可以自己選擇，怎麼台灣這樣就一推人酸？」、「日本也有這樣的能源費用策略，有些人會把需要長時間料理的都先煮起來，要用時再熱就好。」

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