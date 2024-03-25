(G)I-DLE舒華「超仙素顏」現蹤九份！歌迷全暈爛：觀光局該找妳了
(G)I-DLE台灣籍成員葉舒華，今年2月傳出因為身體不適，便暫停所有活動行程，一度回到台灣休養，所幸21日終於回歸，登上韓國高尺巨蛋擔任MLB海外開幕戰的賽前表演嘉賓，讓歌迷們放心不少。日前，暖心的葉舒華更PO出在九份老街、太魯閣遊玩的的仙氣素顏照與大家報平安，「山水與我，都很好。」
記者詹鎰睿／綜合報導
葉舒華自2月傳出身體不適後，幾乎消失在社群平台，讓外界相當憂心，所幸歷經1個月的休養後，20日終於回到韓國展開活動，隔天也順利與(G)I-DLE的夥伴們，一同登上韓國高尺巨蛋擔任MLB海外開幕戰的表演嘉賓，證明自己正式回歸，還順勢帶來新歌〈Super Lady〉，現場更超過50名以上的舞者，陣容相當震撼，讓歌迷興奮不已。
而在23日，葉舒華終於在IG上分享近況，貼出人在花蓮太魯閣遊玩的美照，正式與大家報平安，「山水與我都很好。」隔日，葉舒華再度貼出9張「九份老街」的美景照，只見她頂著素顏、散發仙氣，微笑地面對鏡頭，無論是氣色還是心情，看起來都非常好。
照片曝光後，歌迷們紛紛留言，「根本就是舒仙子觀光大使」、「台灣觀光局應該找妳拍廣告」、「妳的發文是九份，妳的可愛是過分」、「妳這樣我會幸福到暈過去欸。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道