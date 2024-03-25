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(G)I-DLE舒華「超仙素顏」現蹤九份！歌迷全暈爛：觀光局該找妳了

▲(G)I-DLE台灣籍成員舒華，曬出在九份老街的素顏美照與大家報平安，歌迷們通通暈船，直呼：「根本是觀光大使！」（圖／葉舒華IG）
▲(G)I-DLE台灣籍成員舒華，曬出在九份老街的素顏美照與大家報平安，歌迷們通通暈船，直呼：「根本是觀光大使！」（圖／葉舒華IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

(G)I-DLE台灣籍成員葉舒華，今年2月傳出因為身體不適，便暫停所有活動行程，一度回到台灣休養，所幸21日終於回歸，登上韓國高尺巨蛋擔任MLB海外開幕戰的賽前表演嘉賓，讓歌迷們放心不少。日前，暖心的葉舒華更PO出在九份老街、太魯閣遊玩的的仙氣素顏照與大家報平安，「山水與我，都很好。」

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葉舒華自2月傳出身體不適後，幾乎消失在社群平台，讓外界相當憂心，所幸歷經1個月的休養後，20日終於回到韓國展開活動，隔天也順利與(G)I-DLE的夥伴們，一同登上韓國高尺巨蛋擔任MLB海外開幕戰的表演嘉賓，證明自己正式回歸，還順勢帶來新歌〈Super Lady〉，現場更超過50名以上的舞者，陣容相當震撼，讓歌迷興奮不已。

▲舒華曬素顏美照報平安。（圖／葉舒華IG）
▲舒華自然又可愛地對著鏡頭微笑，頓時仙氣滿滿，與九份的美景完美融合。（圖／葉舒華IG）
而在23日，葉舒華終於在IG上分享近況，貼出人在花蓮太魯閣遊玩的美照，正式與大家報平安，「山水與我都很好。」隔日，葉舒華再度貼出9張「九份老街」的美景照，只見她頂著素顏、散發仙氣，微笑地面對鏡頭，無論是氣色還是心情，看起來都非常好。

照片曝光後，歌迷們紛紛留言，「根本就是舒仙子觀光大使」、「台灣觀光局應該找妳拍廣告」、「妳的發文是九份，妳的可愛是過分」、「妳這樣我會幸福到暈過去欸。」

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▲舒華曬素顏美照報平安。（圖／葉舒華IG）
▲不僅九份，舒華日前更趁著空檔跑到花蓮太魯閣散心，與大家報平安，「山水與我都很好！」（圖／葉舒華IG）

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