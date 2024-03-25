《惡靈古堡》蜜拉喬娃維琪產後復出！再化身女戰神末日極限求生
過去以《惡靈古堡》艾莉絲、《第五元素》莉露等經典角色，奠定戰鬥力滿點「女打仔」形象的蜜拉喬娃維琪，在2020年喜獲第三名女兒，這次在《窒命危機》中強勢回歸，魅力與武力值絲毫未減！預告中她穿著一身勁裝、頭戴呼吸面罩，扮演目的未知的「意外訪客」，她為求生存不擇手段，與《阿凡達》山姆沃辛頓在貧瘠的地球上尋找稀缺的氧氣資源。
記者黃雅琪／綜合報導
首次出演電影就以《夢幻女郎》摘下奧斯卡小金人的珍妮佛哈德森，這次在《窒命危機》中飾演被迫強悍武裝自己、守護女兒的媽媽瑪雅。值得一提的是，她與這次在片中飾演夫妻的嘻哈歌手凡夫俗子（Common），於今年初在脫口秀上害羞認愛，《窒命危機》也成為這對情侶首度合作的作品。
《窒命危機》故事描述：在未來因為一場生態浩劫，使地球缺乏氧氣、不適合人類居住，瑪雅（珍妮佛哈德森 飾）和女兒被迫住進地下，依靠已故丈夫大流士發明的氧氣裝備生存，只能短暫到地表上活動，但這樣的生活被一對不請自來的神祕男女（蜜拉喬娃維琪、山姆沃辛頓 飾）給打破，他們聲稱知道大流士的去向，瑪雅同意他們進入地堡後，沒想到這對男女的動機並不單純，瑪雅與佐拉必須為自己的生存而戰。《窒命危機》將於４月12日全台上映。
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