「台全眼科」進軍台北設旗艦店 提供一站式全方位服務
中部眼科權威的台全眼科，進軍台北設立「台北台全眼科」旗艦店，開幕當天國民黨立委張嘉郡、衛福部國民健康署署長吳昭軍、台北榮總眼科部主任陳世真、德國卡爾蔡司台灣區總經理章平達等人出席道賀。「台北台全眼科」宣布，跨出中部第一家旗艦店，設備全面升級，引進全系列雷射手術機台，搭配精準治療，展現全方位眼科技術領導技術，為民眾提供優質眼科照護服務！
記者金武鳯/綜合報導
「台全眼科」於2008年創立第一家聯合診所後，十餘年來，多在中部雲林、彰化及台中服務。台全醫療體系至今擁有12家診所，首次進運台北設立的第13家台全眼科旗艦店，是位於台北京站旁，擁有400多坪、兩層大空間，除了提供患者一般健保到複雜的專業眼科手術外，室內環境設計開闊明亮，也能讓患者感受舒適、輕鬆的看診環境。
台全醫療體系執行長廖俊杰表示，台北台全眼科醫師陣容堅強，由台全醫療體系總院長林敬家醫師，網羅全台各大醫學中心專業醫師群，並引進與教學醫院同等級之檢測與醫療設備，可以是說不惜重資，設備全面升級，包含德國高階眼科新一代微創SMILE Pro全飛秒近視雷射、LBV裸視美老花熟齡雷射。其中，飛秒微創白內障手術，搭載德國眼科手術顯微鏡術中規畫及導航系統的先進技術，實現人工水晶體定位導航功能。
此外，因眼科的治療範圍涵蓋全年齡層，台全眼科提供學童屈光近視管理、近視、老花雷射手術、白內障手術、乾眼症治療及視網膜疾病、黃斑部病變等多項醫療服務，還有提供眼睛健康檢查，提供全方位一站式服務體驗。
至於白內障部分，台北台全眼科獲德國原廠認證為「蔡司白內障設備認證中心」，並將於四月由德國蔡司總部親自授獎給台全眼科黃釋緣院長。其中「飛秒微創白內障手術」，搭載德國術前檢查設備，可以精準測量晶體度數及全景高解析的光學設備─「德國眼科手術顯微鏡」，加上AI全智能晶體導航，能根據測量參數，定義參考線和目標軸，實現人工水晶體智能定位導航，大大提升術後視力品質。手術使用全套德國白內障高科技設備，同時完成術中規劃及精準治療，無疑對病患是一大福音！