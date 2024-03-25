《周處除三害》遭控抄襲不忍了！祭3點律師聲明反擊錢人豪：誣控

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另據《鏡周刊》報導指出，錢人豪以「《周處除三害》抄襲其著作權獲取龐大利潤，導致其拍攝計畫擱置，造成重大損失」為由，向法院提出民事假扣押，向黃精甫、「一種態度」公司申請執行3千萬台幣的假扣押。
歷經4個月後全案裁定，18日下午，錢人豪前往台北地院遞交聲請狀，並發布聲明表示，自己只是捍衛自己的作品權益，謝謝法院給他一個公道，讓他有權利來假扣押對方的票房跟資產，「我相信任何一個編劇都不會像黃導演說自己的作品是爛大街，誰都想得到，滿街都有。」
直至今日《周處除三害》也在官方臉書也祭出律師3點聲明反擊錢人豪，「關於錢人豪先生指稱《周處除三害》電影涉嫌抄襲一事，顯屬誣控！」並強調原始創意源自香港影視資深前輩陳慶嘉、陳嘉上善意提供後允諾改編，隨後才由導演黃精甫創作劇本，在團隊劇組幫助下才拍攝完成，與錢人豪毫無關涉。
此外，《周處》也指出，經律師查詢後發現，近半年以來，錢人豪皆未就其所指稱的「抄襲侵權」提出訴訟，「僅藉由假扣押程序，對外聲稱法院通過假扣押，還他公道。」最後呼籲錢人豪，「勿再恣意造謠攻詰，損害《周處除三害》製作公司及主創團隊之信譽」，不排除將依法追究責任。
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