蔡沐妍不爽小S虧女兒！遭酸民出征「翻白眼回覆」：不能白白被罵

《周處除三害》遭控抄襲不忍了！祭3點律師聲明反擊錢人豪：誣控

▲電影《周處除三害》官方祭出律師3大聲明「顯屬誣控」，來反擊錢人豪的抄襲一說。（圖／錢人豪FB）
▲電影《周處除三害》官方祭出律師3大聲明「顯屬誣控」，來反擊錢人豪的抄襲一說。（圖／錢人豪FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

金馬影帝阮經天主演的台灣電影《周處除三害》成功在中國市場打響名號，創下驚人的票房成績。不過，曾在去年數度指控抄襲的導演錢人豪，上禮拜正式到台北地院遞交聲請狀，確定對《周處》導演黃精甫與製片公司「一種態度」執行3000萬台幣的財產扣押，引發外界高度關注。對此，《周處除三害》官方在今（25）日晚間正式祭出律師聲明，反擊錢人豪是「誣控」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《周處除三害》祭出3點律師聲明，反擊錢人豪「顯屬誣控」，不排除將依法追究責任。（圖／《周處除三害》FB）
▲《周處除三害》祭出3點律師聲明，反擊錢人豪「顯屬誣控」，不排除將依法追究責任。（圖／《周處除三害》FB）
去年在《周處除三害》上映之後，錢人豪就多次在社群平台發出聲明，直指片中的故事大綱、人物角色、情節等種種細節，均與他正在籌備的劇本《無法無天》極度相似，並列舉多項證據比對，無奈雙方各說各話，不斷隔空交火，因此錢人豪決定對電影製片商，以及導演黃精甫進行提告，整案進入司法程序。

另據《鏡周刊》報導指出，錢人豪以「《周處除三害》抄襲其著作權獲取龐大利潤，導致其拍攝計畫擱置，造成重大損失」為由，向法院提出民事假扣押，向黃精甫、「一種態度」公司申請執行3千萬台幣的假扣押。

歷經4個月後全案裁定，18日下午，錢人豪前往台北地院遞交聲請狀，並發布聲明表示，自己只是捍衛自己的作品權益，謝謝法院給他一個公道，讓他有權利來假扣押對方的票房跟資產，「我相信任何一個編劇都不會像黃導演說自己的作品是爛大街，誰都想得到，滿街都有。」

▲（圖／翻攝自周處除三害電影臉書）
▲電影《周處除三害》官方強調，從原始創意再到劇本、拍攝等等，與錢人豪毫無關涉。（圖／翻攝自周處除三害電影臉書）
直至今日《周處除三害》也在官方臉書也祭出律師3點聲明反擊錢人豪，「關於錢人豪先生指稱《周處除三害》電影涉嫌抄襲一事，顯屬誣控！」並強調原始創意源自香港影視資深前輩陳慶嘉、陳嘉上善意提供後允諾改編，隨後才由導演黃精甫創作劇本，在團隊劇組幫助下才拍攝完成，與錢人豪毫無關涉。

此外，《周處》也指出，經律師查詢後發現，近半年以來，錢人豪皆未就其所指稱的「抄襲侵權」提出訴訟，「僅藉由假扣押程序，對外聲稱法院通過假扣押，還他公道。」最後呼籲錢人豪，「勿再恣意造謠攻詰，損害《周處除三害》製作公司及主創團隊之信譽」，不排除將依法追究責任。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道


《周處》王淨「刮鬍刀拿反了」逼哭阮經天！真相曝光　影迷全笑瘋

《周處》驚見台灣探監「禁百香果」！中國人全愣了　真相曝光秒懂

控《周處除三害》涉抄襲！錢人豪提3千萬假扣押獲裁定

險遭《周處除三害》原型劉煥榮擊斃　侯友宜：會找時間欣賞電影

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞