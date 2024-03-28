高齡駕駛1／肇事率逐年增、違規創新高　3張圖看關鍵數字

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駕駛辦理換照需經體檢合格，並通過認知功能測驗，或檢附未患中度以上失智症證明，其中認知功能測驗包含：
1.「對時間的正確認知能力」，例如說出當日的年、月、日、星期與當時所在根據公路局統計，75歲以上高齡駕駛人整體換照率，從2019年12月底68.6%逐年提升，2020年12月底75.9%、2021年12月底77.9%、2022年12月底84.3%、2023年12月底89.6%，截至2024年2月底，已達91.4%。
2.「近程記憶思考的能力」，讓受測者看10種圖案後，經過2分鐘說出剛才看過的圖案名稱，可不按順序，答對3題以上為合格
3.「測試判斷力及手腦並用能力」，畫出指定時刻的時鐘。全部測驗時間不能超過30分鐘，3個程序都須通過才算合格
新制上路後，公路局指出，已滿75歲高齡駕駛人違規率逐年降低，由16.5%至8.85%，值得注意的是，2017年7月至2023年12月，高齡駕駛人同一人，於換照前半年違規率為13.5%，而換照後半年違規率則降低至4.6%。
然而違規率雖下滑，若從違規件數來看，75歲以上高齡駕駛人近5年違規件數，從2019年3萬5864件、2020年4萬2643件、2021年4萬447件、2022年4萬8519件，到2023達到5萬4031件創新高。
65歲以上汽機車肇事率也未見下滑，自2019年以來逐年高升，從11.53%逐年向上，2020年11.97%、2021年12.57%、2022年12.91%，至2023年，已達13.16%。
公路局監理組副組長孫榮德說明，新制上路至今，當時滿75歲以上不需按新制換照的民眾現在約有5.9萬人，目前違規情形也不是很高，若有違規要召回換照也都沒問題，而75歲以上有駕照者，具汽車駕照者約40.6萬人、機車駕照者49.6萬人，兩者都有的29.4萬人，實際持有駕照者約有60.8萬多人。
孫榮德提醒，75歲換照要進行認知測驗與體檢，若檢查出患有失智症，不適合繼續開車，會主動寄發關懷通知文件，請民眾或是家人評估是否需要繼續騎車，若無法可繳回駕照，並鼓勵高齡者可利用公車、家人接送代替自行駕車。
長者該開車嗎？醫提4力評估
國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯表示，人體過了40歲或到更年期後，肌肉、神經、血管都會慢慢走向退化，肌肉在65歲或70歲以後，每年退化會相較40歲快了約1倍，但每個人身體差距仍然很大，若想要評估長者是否開車有「4力」可以參考，像是記憶力、視力、聽力、肌力。
黃柏堯進一步解釋，視力可以矯正都不是大問題，但要特別重視的是夜間視力，當老人家不喜歡或不太敢晚上出門就是很好的警訊，且青光眼、白內障、乾眼症更要查核；聽力則被很多人忘記其重要性，當需要提高分貝跟老人說話，或是老人家電視音量很大聲不調小，就是一個重要指標。
至於肌力該如何測試呢？黃柏堯提醒，肌力也會影響反應快慢，例如需要踩剎車的反應速度或是油門、剎車力道，以腳來說，如果可以連續在椅子上站起來蹲下5次就不太有問題，手部可輕鬆把裝滿水的600CC保特瓶拿起5到10次就算可以。
若是長輩有駕照，堅持開車，黃柏堯認為，可以先請他減少開車的時間，或是避開巔峰時段，尤其長者身體功能上也還無特殊狀況，是可以保留樂趣，請親友特別留意危險的時段、路段即可。
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