高齡駕駛6／肇事後恐無賠償能力　受害者求償路漫漫

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「駕駛行為最重要的是對危險的預測與防禦駕駛」，老年人反應的能力與時間較久，也可能因為慢性疾病導致注意力不集中、對危險預知較慢」，江瀾直言，高齡駕駛會遵守交通規則，但未必能注意到別人有沒有遵守交通規則，可能會因為別人的不小心發生車禍。
高齡駕駛恐無保險 受害者難獲保障
江瀾透露，像是第一案的駕駛因為年紀關係並無駕照，但仍然持續開車，所以發生事故後保險並不啟動，協會協助受害者以刑事逼民事，高齡駕駛的家屬不忍爸爸坐牢湊錢和解，這也顯現出高齡駕駛的風險，無照駕駛讓保險不啟動，對受害者沒有保障。
另外一案江瀾轉述，發生事故後，該名高齡駕駛只講一句「他能賠的只有3萬元」，因為他的車輛沒有保險，「超過3萬元的部分他只能自殺」，目前這案仍在法院審理中，凸顯出高齡駕駛肇事後可能無賠償能力問題，導致受害者面對求償非常困難。
江瀾建議，長者換照也應納入慢性疾病評估，例如糖尿病患者四肢活動力較差、高血壓患者容易暈眩或是注意力不集中，另外保費也可以適度提高，並強制要買第三人責任險與強制險等，保障其他用路人。若是發生車禍，第一時間應盡速聯繫保險公司與警方，完整保留證據，以利日後求償。只是遇到車禍後，受害者可能必須要花很多時間復健、求償，可能需要1到2年甚至是一輩子的時間復原傷害，上路之後可能也會有恐懼需要求助精神科，中間還要積極準備證據求償、與保險公司協商，內心相當煎熬。
「好多車禍的發生都是家裡主要收入者，所以一瞬間可能就會造成一個家庭的困難，甚至是兩方家庭都破碎。」江瀾期盼，最根本的就是避免車禍發生。
防高齡肇事 專家喊話看這國
日本人口老化快速，在2014年時，老人肇事比例提高到20.4%，且超過65歲以上的駕駛更佔了5分之1，為降低老人駕車風險，日本自2009年6月1日起實施75歲以上駕駛人換照須接受講習預備檢查，也就是認知功能測驗。
值得注意的是，日本高齡駕駛會在車上放上四葉草標籤，代表自己是高齡駕駛，提醒周遭用路人，長者需要較長的反應時間，要保持較長的行車距離。
台灣交通安全協會副理事長林志學說，日本的社會狀況值得台灣參考，不僅是公共運輸的普及，對於高齡者駕駛監理，更已經進步到，換照後若有發生狀況，會檢討換照期間過長，台灣也可以學習，了解高齡者身體狀況有無快速變化，以評估換照期限。
林志學指出，高齡駕駛人夜間視覺一定會減弱，若是沒有做好隔熱紙透明度監理，查覺到有人車的時間會變短，此外，日本還有一些人會加裝「誤發進防止系統」，當瞬間油門踩太大力，或是倒車雷達偵測異常，就會截斷油門信號，防止高齡者誤操作，這些都是相關可以輔助的方向，台灣可以參考。
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