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藍正龍錢包掉了！民眾公開招領「證件照帥到離譜」　本人開心領回

▲藍正龍錢包遺失，被民眾送到派出所，本人證件照意外引起討論。（圖／NOWnews資料照）
▲藍正龍錢包遺失，被民眾送到派出所，本人證件照意外引起討論。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

金鐘視帝藍正龍從偶像劇《流星花園》出道，戲齡25年，知名作品有《鬥魚》、《波麗士大人》、《偷心大聖PS男》、《妹妹》等，近年轉行當電影導演。昨（25）日有路人拾獲一只錢包，打開發現是藍正龍的證件，立刻送至派出所，並分享至論壇，俊美大頭照意外引起熱議，藍正龍本人公開感謝熱心的民眾，「真的是非常感謝大家！」

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▲藍正龍近年執導《傻傻愛你，傻傻愛我》、《成功補習班》兩部國片。（圖／NOWnews資料照）
▲藍正龍近年執導《傻傻愛你，傻傻愛我》、《成功補習班》兩部國片。（圖／NOWnews資料照）
臉書社團「我是永和人」昨晚發布一篇失物招領文，照片中的黑色皮夾內是藝人藍正龍的健保卡，還有幾張現金，個人資料打上馬賽克，原PO表示，錢包是在新北市永和區保安路往環河交叉路口撿到，已經送往新生派出所。

▲女網友撿到藍正龍遺失的錢包。（圖／藍正龍臉書）
▲女網友撿到藍正龍遺失的錢包。（圖／藍正龍臉書）
據了解，新生派出所員警證實收到民眾送來的遺失物，約30分鐘後，藍正龍本人就來領回皮夾，而藍正龍晚間在臉書發文，附上女網友在社團的貼文，寫下：「謝謝熱情的我是永和人社團，錢包已領回，內有缺少的證件竟在回程中一一找回，真的是非常感謝大家，謝謝。」

其他網友議論紛紛：「照片也太帥了吧」、「證件照這麼好看是合法的嗎」、「好誇張」、「人帥真好」、「同學，看起來還是很年輕啊」、「找回錢包，能省去重新辦證跟銀行掛失的程序時間」、「恭喜你順利找回，感謝好心人」、「好人一生平安！」

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