想捧「金飯碗」快看！金融業MA徵選　薪資待遇、資格條件一次掌握

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在薪資方面，王道銀行提供6.8萬元的月薪；國泰世華銀行則提供6.5萬元起的月薪；開發金薪資為6.8萬元，並可至集團各子公司任職相關職務；新光銀行提供6萬元以上的月薪；玉山金喊出年薪可達百萬元；台新金月薪可達7萬元以上。當然，各項相關的金融證照也都是加分要件，王道銀行更開出「清寒學子額外加分」的條件，持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子皆可加分，讓資源較缺乏的學子能獲得更多的機會。
至於新光銀行、玉山金控、台新金控則要求要碩士學位，對於領導力與合作精神、抗壓性亦為重點評估條件，其中，新光銀行MA計畫分為法金組及個金組進行重點培育，英文能力須為等同多益分數750分以上；玉山金主打以金控高度培育MA，並設有多益分數800分以上同等英文能力門檻；台新金控希望找到有強烈企圖心且願意挑戰全球佈局者，亦要求多益800分以上英語能力。
當然，在選擇應聘業者和職位時，除須考量薪資待遇、培訓時間，同步將培訓內容納入考量，像是國泰世華MA計畫分為「法金國際」、「個金企劃」兩大領域；新光銀行區分法金及個金兩類組別，適合及早確定想往法金或個金發展的新鮮人，深化領域經驗。
王道銀行MA計畫則主打培育企業金融、個人金融、營運管理、策略發展、企業永續等領域人才，培訓期包含前、中、後台跨領域輪調，則適合尚未決定，要在銀行哪個單位發展的新鮮人，可經由通盤了解後再依興趣選定未來發展範疇。銀行也建議，可考量企業願景、培訓內容、培訓時程與個人職涯的適配程度，方能避免被高薪沖昏頭、選錯公司，進而依據個人職涯規劃進入合適領域深耕發展。