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想捧「金飯碗」快看！金融業MA徵選　薪資待遇、資格條件一次掌握

▲想捧「金飯碗」注意了！2024年金融業儲備幹部（MA）徵選已展開，各大業者也進校園搶人才。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）
▲想捧「金飯碗」注意了！2024年金融業儲備幹部（MA）徵選已展開，各大業者也進校園搶人才。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）

記者顏真真／台北報導

金融業儲備幹部（MA）一向是許多商管學院學生夢想工作之一，除薪水高，培訓完成後即升遷更是誘人，許多金融機構更針對MA制定一系列專業養成計畫，讓許多商管學生將其列為首要志願。2024年金融業儲備幹部（MA）徵才也已陸續開跑，許多金融業更直接進校園搶人才，只是各家應徵條件、薪資待遇及培訓計畫也有所不同，今年「碩士」學歷不再是MA硬性條件，有的大學畢業即可應徵，而跨領域發展與外語能力成為顯學，想捧金飯碗的人不妨多了解及多比較。

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以金融業MA來說，今年包括國泰世華銀行、開發金控、王道銀行有只要大學畢業即可應徵，「碩士學歷」不再是MA硬性條件，而跨領域發展與外語能力成為顯學，外語能力是基本，要求多益800分以上，國泰世華更希望找到精通東南亞語言的新鮮人。

在薪資方面，王道銀行提供6.8萬元的月薪；國泰世華銀行則提供6.5萬元起的月薪；開發金薪資為6.8萬元，並可至集團各子公司任職相關職務；新光銀行提供6萬元以上的月薪；玉山金喊出年薪可達百萬元；台新金月薪可達7萬元以上。當然，各項相關的金融證照也都是加分要件，王道銀行更開出「清寒學子額外加分」的條件，持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子皆可加分，讓資源較缺乏的學子能獲得更多的機會。

至於新光銀行、玉山金控、台新金控則要求要碩士學位，對於領導力與合作精神、抗壓性亦為重點評估條件，其中，新光銀行MA計畫分為法金組及個金組進行重點培育，英文能力須為等同多益分數750分以上；玉山金主打以金控高度培育MA，並設有多益分數800分以上同等英文能力門檻；台新金控希望找到有強烈企圖心且願意挑戰全球佈局者，亦要求多益800分以上英語能力。

當然，在選擇應聘業者和職位時，除須考量薪資待遇、培訓時間，同步將培訓內容納入考量，像是國泰世華MA計畫分為「法金國際」、「個金企劃」兩大領域；新光銀行區分法金及個金兩類組別，適合及早確定想往法金或個金發展的新鮮人，深化領域經驗。

王道銀行MA計畫則主打培育企業金融、個人金融、營運管理、策略發展、企業永續等領域人才，培訓期包含前、中、後台跨領域輪調，則適合尚未決定，要在銀行哪個單位發展的新鮮人，可經由通盤了解後再依興趣選定未來發展範疇。銀行也建議，可考量企業願景、培訓內容、培訓時程與個人職涯的適配程度，方能避免被高薪沖昏頭、選錯公司，進而依據個人職涯規劃進入合適領域深耕發展。

▲2024年金融業儲備幹部徵選計畫比較表。（圖／記者顏真真製表）
▲2024年金融業儲備幹部徵選計畫比較表。（圖／記者顏真真製表）

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