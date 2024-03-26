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中國信託豪捐1億元！遠東科大將向教育部申請改名「中信科大」

▲遠東科技大學獲中國信託商業銀行捐贈新台幣1億元，校方日前召開董事會，通過將更名為「中信科技大學」。（圖／翻攝自遠東科大臉書）
▲遠東科技大學獲中國信託商業銀行捐贈新台幣1億元，校方日前召開董事會，通過將更名為「中信科技大學」。（圖／翻攝自遠東科大臉書）

記者李琦瑋／綜合報導

面對少子化衝擊，台南遠東科技大學全方位轉型進行院系所整併，日前獲中國信託銀行捐資1億元，遠東科大昨（25）日下午召開董事會通過將校名更名為「中信科技大學」，本學期向教育部申請，經審核通過後正式易名。

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以工科起家的遠東科大，位於台南市新市區，前身為遠東工業專科學校，民國55年申請設校，57年參加聯合招生，81年增設商科，改名為遠東工商專科學校，88年升格為遠東技術學院，95年改名為遠東科技大學。

遠東科大10多年前學生人數近萬，近年受到少子化衝擊，人數銳減，目前全校15學系、學生人數僅剩2200多人，學校經營也陷入困頓、校方曾對教職員進行數波人事調整，此次獲1億元捐資，盼能穩定經營。

遠東科大昨天下午開董事會，會中通過將更名為「中信科技大學」，未來將聚焦科技及健康產業，配合政府政策及產業需求，整合產學資源培育專業人才。

遠東科大校長鄭欽哲指出，遠東科大位於南台灣科技廊道上，緊臨台南科學園區，在教育與產業需求不斷變革的當下，積極推動與產業接軌並規劃讓學生入學即就業，學校在半導體工程、健康照護、精密機械、冷源空調、休閒管理等國家重點領域，培養科技與健康產業實用人才。

鄭欽哲說，該校也與超過65家相關企業產學合作，推動技能深造課程與就業銜接，更可攜手中信銀行企業客戶共同培育工程、半導體等基礎應用及健康實用人才，透過實踐教學與專業實習，確保學生能夠學以致用。

遠東科大指出，遠東科大轉型精緻辦學，優化校園設施與環境，加強與產業鏈結，並提供豐富且時間彈性的專業實務課程，學生選擇月繳3000元的入學方案，即包含全年度優質宿舍及學費，簽約企業工作還可獲企業全額贊助，是學生「入學即就業」的最佳管道；校方設置中低收入戶、原住民、運動員獎學金，讓學生入學後免於經濟煩惱。113學年詳細招生資訊請至遠東科大官方網站查詢，或逕洽遠東科大招生服務處06-5979566#7701。

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