王思佳被蔡沐妍育兒風波掃到！從沒帶女兒上節目 嗆網友：中猴哦
貴婦女星蔡沐妍（Lydia）帶女兒上《小姐不熙娣》節目，表現拉大提琴才藝，但女兒沒有興趣，拉得五音不全，上節目時表情木然，小S暖心詢問「這是可以播的嗎？」卻讓蔡沐妍意外暴怒，氣憤說「沒有下次了」，網友說她情商太低，還酸她是「王思佳2.0」，結果被蔡沐妍風波掃到的王思佳，看到後現身留言區反嗆：「中猴哦你」。
記者江芷稜／綜合報導
蔡沐妍帶女兒上《小姐不熙娣》節目，由於自己很想學大提琴，所以「強烈建議」女兒學才藝，結果就上了騎馬、大提琴、芭蕾等10項才藝課程，不過女兒學不出興趣，才會在節目上表演時面無表情，讓小S只能尷尬關心問了一句：「這是可以表演的嗎？」蔡沐妍錄影時還開心跟小S合影，未料節目播出後卻怒氣衝天，表示聽到小S這句話相當氣憤。
蔡沐妍在網路上表達對小S的不滿，沒想到網友認為她強迫孩子學才藝，反而是一種情緒勒索，有網友在該則新聞下留言：「疼小孩就不該讓她在還沒準備好就上節目，王思佳2.0嗎？」當集沒有參與卻無辜遭點名的王思佳看到後，直接回應該名網友：「我小孩是有上節目哦！中猴哦你」。
事實上，王思佳自2021年8月生下女兒「小王美」，在社群網站中曬出女兒的照片，保護措施相當嚴密，都會遮住女兒的可愛臉蛋，沒有曝光女兒相關資訊，也沒有帶女兒上過節目。王思佳過去上《小姐不熙娣》節目，也曾被小S詢問「這個包是真的嗎？」當場秒變臉，隨即展現高EQ回應，表示願意秀出收據，獅子座的態度相當坦然。
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