高齡駕駛5／受害家屬血淚痛訴　求高齡者別上路害命

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2023年6月27日，蔡明舉的老婆在綠燈且依規定行走在斑馬線上時，突然遭到一輛右轉的計程車司機攔腰撞上，且這名已經高齡69歲的計程車駕駛撞人後，並未馬上停下查看反而繼續踩油門，直至車輛衝上人行道、輪胎破了才停車。
悲劇從未停歇．．．剛新婚就永別 28歲妻遭高齡駕駛撞死
事後蔡明舉的妻子被緊急送醫搶救，但人卻再也沒有甦醒。因為不想老婆繼續受苦，7天後，蔡明舉決定放棄急救，放手、讓老婆不痛了。
從妻子遭撞後9個月以來，家裡梳妝台上的化妝包、與老婆有關的陳設、味道依舊如常，彷彿什麼事情都沒發生過，只是回到家、打開房門卻都變得需要勇氣，「現在也不敢聽慢歌，聽到就會想哭」蔡明舉哽咽地說。
「你恨那位高齡駕駛嗎？」記者問。蔡明舉的答案出乎意料：「我從來沒有恨過他。」
比起恨，蔡明舉透露，心中更多的是遺憾與不解。他不明白為何台灣可以放任讓一名配戴助聽器、行動與說話都相當緩慢的高齡職業駕駛開車上路，「他看起來連日常都需要別人照顧了，怎麼還可以讓他開車？」且事發當下，肇事車輛上還載有其他乘客。
愛妻慘死輪下 蔡明舉：「能力不足的高齡駕駛像是炸彈」
「如果我們沒有修法讓職業駕駛年齡上限提高到70歲，也許我老婆就不會出事了」蔡明舉對現行法規感到相當無奈。
原來為了因應高齡化社會，交通部在2017年時，將小型車職業駕駛執照年齡上限從68歲延長至70歲。另外根據「身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點」，聽覺功能障礙經矯正後其優耳聽力損失在90分貝以上者，亦能報考小型車駕駛執照。僅有精神耗弱、目盲、癲癇疾病者或酒精、麻醉劑及興奮劑中毒者，才不具報考資格。
「能力不足的高齡駕駛就像是炸彈」蔡明舉說妻子正值青春年華的28歲，生命就嘎然而止，這條命不該被白白犧牲，他認為未來如果不在駕照的考取與高齡換照制度上做根本檢討，就無法汰除不適任的駕駛人，「讓這些炸彈在路上開車，隨時都還會炸到人。」
籲高齡者別再開車！藍如瑛淚盼再無家庭因高齡駕駛而破碎
「我也想問問大家，你能夠接受91歲還在開車嗎？」2019年2月18日，職涯名師藍如瑛的媽媽和舅舅當時去參加親友喪禮，就在離開基隆市立殯儀館後，疑似因為要趕公車，在穿越馬路時遭一輛自小客車撞上，舅舅當場彈飛身亡，年僅69歲的媽媽也在送醫後傷重不治。
法官透過監視器畫面發現，事發當下，行經路口的所有車輛都有亮起剎車燈，唯獨撞人的91歲老翁沒有減速停下，「他是不是因為高齡所以反應不及？」藍如瑛淚問，若當年肇事老翁的家人有勸說自己的爸爸不要再開車，或是老翁有自覺年事已高不宜再開車，這起悲劇是不是就不會上演？
為了幫媽媽討回公道，藍如瑛和肇事駕駛整整打了1年多的官司，每次出庭還會特定穿上印有「我愛媽媽」字樣的T恤，當作支撐的力量，「我很累，但這是我唯一能幫媽媽做的事情」，但血與淚最後只換來280萬的賠償，刑事部分則因法官審酌老翁的超高齡，最後僅判刑半年得易科罰金。
藍如瑛淚訴司法判決對受害者家屬的不公，尤其肇事老翁從事發到官司結束，一句道歉都沒有，「他說他撞死的是我媽媽，不是我們，我只好告訴他，那你去我媽媽墳墓道歉，結果他說他不去！你說怎麼會有這樣的人？」說到激動處，藍如瑛臉上掛著淚珠，氣得直發抖！
讓她嚥不下一口氣的還有高齡91歲開車撞死人，駕照竟然也沒被撤銷， 「第一次開庭對方還拄著拐杖進來，這樣的人能踩剎車？還適合開車嗎？」藍如瑛氣問。但法官因死者違規穿越馬路，加上老翁在前一次換照時，均有通過相關檢測，最後只能道德勸說老翁別再開車上路。
不適任高齡駕駛風險高！害人害己還造成他人家庭破碎
媽媽驟然離世，沒換來任何高齡駕駛政策上的改變，藍如瑛更一度因過度悲傷患有創傷壓力症候群，懼怕過馬路、畏懼搭車，「當我先生以時速90公里開在高速公路上時，我在旁邊歇斯底里的狂喊『你不要開這麼快』！」
儘管現在因為時間的更迭，慢慢淡化了恐懼，但只要談到高齡駕駛，就會氣不打一處來。藍如瑛深知，媽媽的事件不是第一件更不會是最後一件，尤其台灣2025年將邁入超高齡社會，高齡駕駛只會有增無減，她只能以受害者家屬身分，不斷苦口婆心呼籲，高齡者不要自行開車、騎車出門，「不論是自撞或撞人，你們撞死的都是一個生命。」
隨著年歲漸長，駕駛風險可能也會因身體退化等因素，跟著變高，若高齡者沒有自覺，政府也沒有更明確的配套，悲劇恐會一再上演。
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