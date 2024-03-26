(G)I-DLE薇娟被求「別跟醜男戀愛」！她直接回一句話 粉絲全笑翻
南韓演藝圈女星近期桃花不斷，先有aespa的Karina認愛李宰旭，接著是韓韶禧與柳俊烈的「換乘戀愛」疑雲，昨（25）日又爆出Twice隊長志效低調與「奧運金牌國手」尹誠彬熱戀一年，讓不少粉絲們都心碎不已。有粉絲在X分享一名海外粉絲與(G)I-DLE薇娟的簽售互動影片，粉絲特別在平板上用韓文寫下「不要跟醜男交往」，薇娟也大笑回應：「OKOK！」此影片經曝光吸引不少韓國粉絲熱烈討論。
記者張一笙／綜合報導
人氣女團(G)I-DLE薇娟不僅有超強歌唱實力，同時也為不少韓劇主題曲獻聲，深受粉絲們喜愛。近日薇娟舉辦線上簽售會時，遇到一名海外女粉絲拿著平板用韓文寫下「拜託不要跟醜男談戀愛！（제발 못생긴 남자랑 연애하지 마!）」，只見薇娟唸完平板上的字以後，馬上笑著說出：「OKOK！」有趣的互動逗樂不少粉絲，同時也吸引不少粉絲討論。
影片一經分享，不少粉絲在底下留言：「她說出許多人心聲」、「這是個除了醜男以外，大家都覺得很有趣的影片」、「薇娟一定要和像薇娟一樣的人交往」、「薇娟的反應超好笑」、「從最近的戀愛傳聞來看，感覺女生好像都不太注重（另一半）外表」。薇娟與粉絲互動的影片上傳2天已經突破350萬人觀看，討論度十分高。
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