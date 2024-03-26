好羨慕！中市府投資拍《返校》賺4、5百萬 《周處除三害》成黑馬
台中市長盧秀燕今天說明市府出售抵費地原則時，透露新聞局的影視基金會投資拍電影，「有一部片子分回4、5百萬」，外界好奇是養到哪隻金雞母？新聞局表示，這部賺錢的影片是4年前上映的《返校》；去年底上映的《周處除三害》，最近也分回250萬的獎勵金，至於中國票房高達20多億台幣，未來能否「分潤」還要再了解。
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕今（26）日在市政會議時，說明為何要賣重劃區抵費地時，提到這種分回來的錢或土地，是投資得到的報酬，並舉例市府新聞局的影視基金會投資拍電影，有時也會賺到錢，「有一部片子，投資分回4、5百萬」。
眾人好奇是哪部電影，居然能讓市政府賺到錢？
答案是4年半前全台票房2.6億元的《返校》，不過嚴格來說並非「投資賺到錢」，而是製作團隊向台中市政府申請輔導，最高獎勵金500萬元，除了獎勵金，市府也會協助拍片週邊工作，例如場景的取得。因為在台灣拍片要賺錢並不容易，獎勵金大多打了水漂，市府「賺」到的是行銷台中的機會，例如《返校》有部份場景在大里菸葉廠拍攝，就成功燒起話題。
《返校》是在林佳龍執政時期申請、盧秀燕時期上映，製作團隊回本後，返還當時的獎勵金，成了盧秀燕口中的「分回4、5百萬」。其實在盧秀燕任內。也有票房超越《返校》的「投資」，就是去年底上映，在精明商圈、綠川等地拍攝的《周處除三害》，獲得250萬元獎勵金，製作團隊打平開支後，已經返還獎勵金，3月1日電影於中國上映後，目前票房已破人民幣6億元，至於未來有無分潤機會，市府表示還要再了解。