女星山本彩來台開唱涉統戰！購票規範「禁破壞國家統一」惹怒粉絲
30歲日本歌手山本彩曾為女團「NMB48」成員，畢業後陸續發行〈一輪草〉、〈追憶之光〉等單曲，活躍在歌壇。山本彩昨（25）日宣布6月將來台灣開唱，然而想購買演唱會門票得先加入大陸官方粉絲俱樂部「SYC-China」，會員註冊條款竟出現「破壞國家統一」、「損害民族統一」等字眼，立刻引發台灣粉絲反彈。
記者吳昕蓓／綜合報導
山本彩過去是日本AKB48姐妹團NMB48的隊長，24歲那年她在演唱會上淚灑舞台，宣布畢業：「加入NMB沒有遺憾，未來仍會繼續往音樂之路發展！」讓粉絲們都十分不捨，當時更是轟動日本偶像界，被媒體大肆報導，同年11月，她在NMB48劇場舉辦畢業公演，正式從NMB48畢業，單飛後也獲得不錯成績，在歌壇闖出名號。
日前山本彩宣布將來台灣開演唱會，6月1、2日會在台北花漾Hana展演空間舉辦，4月1至7日期間優先開放大陸粉絲俱樂部會員購票，會員註冊又分為簡體與繁體2個版本，繁體版本的規範針對台港澳地區粉絲，其中11條條款記載禁止危害國家安全、洩漏國家機密、顛覆國家政權、破壞國家統一行為。
其中還寫道，要求粉絲禁止散布煽動民族憎惡、民族歧視、損害民族統一行為，禁止破壞國家宗教政策行為等等條款，讓台灣粉絲感到十分不滿，到山本彩的官方推特下留言洗版抗議，對此，售票網站也緊急將原文刪除，卻仍無法平息台灣粉絲的怒火。
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