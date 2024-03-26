利菁被問「醫美花了多少錢」火大了！怒飆天王李國煌衝突畫面曝光
由利菁主持的《天后出發吧！》日前來到馬來西亞馬六甲體驗在地文化，在新加坡喜劇天王李國煌的帶領下，兩人笑料不斷。天生幽默的李國煌更是毫不客氣地開口質問，「妳比以前漂亮太多了，醫美花了多少錢呀？」讓利菁氣到連飆9次粗口，「去死！」讓節目人員笑到不行。
記者詹鎰睿／綜合報導
李國煌是新加坡著名的喜劇天王，這次受邀參加《天后出發吧！》錄影，主持人利菁立刻送一個大西瓜當作見面禮，便接著想討抱抱，結果換來李國煌開玩笑說道：「我抱妳，我老婆也不會覺得有殺傷力。」繼續鬧著利菁說：「妳比以前漂亮太多了，醫美花了多少錢呀？」
氣得利菁一直笑罵「去死」，光是這兩個字，利菁就整整說了9次，可見這次的大來賓讓利菁完全招架不住。為了增加二人默契，節目導演還指派兩人手牽手到每個行程，李國煌還刻意要和利菁「十指交扣」並笑說：「這樣像不像我牽女兒散步。」也難得看到利菁嬌羞一面。
這次的嘉賓李國煌比主持人還要更懂馬六甲的吃喝玩樂，解說起來頭頭是道，製作單位還特別安排到馬六甲必吃的在地早餐「手工西刀魚丸餐館」，利菁與李國煌還得跟傳了3代、66年、古城歷史最悠久的麵家比賽、學習手藝，過程笑料十足。
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