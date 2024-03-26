曝台智光審查會議記錄 李正皓揭4疑點：說明柯文哲市政府多荒唐
近日台智光案備受各界關注，除了前後台北市長柯文哲、蔣萬安的隔空口水戰以外，時事評論員李正皓今（26）日也曬出台北市府110年度費率審查委員會的會議紀錄，直言有4個荒唐之處，包括40分鐘就散會、審查7、80項決議沒有任何出席委員的發言紀錄等等。李正皓表示，「光是這份會議紀錄，就可以說明柯文哲市府時代面對台智光有多無能。」
記者莊蕙如／台北報導
李正皓昨日在節目中揭露「台北市光纖網路委外建設暨營運案 110年度電路服務費率審查委員會會議紀錄」。李正皓認為，這是史上最誇張的費率審查會議，看到柯文哲時代的市政府有多荒唐。
今日李正皓也提出4大點荒謬之處，包括第一，該會9點開會，9點40散會。第二，40分鐘內的會議竟然照案通過了7、80項決議，但沒有任何出席委員的發言紀錄。
第三，沒有一級主管敢出席這個會議，全部都是股長、組長、專委、副主任。
第四，為了甩鍋，會議結論竟然建議之後的審會會議主席改由副秘書長當任，並建議資訊局邀請專家學者參與費率審查會。李正皓表示，這是在抓學者幫忙背書。
最後李正皓也怒批，「光是這份會議紀錄，就可以說明柯文哲市府時代面對台智光有多無能。」