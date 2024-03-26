錢櫃大火扯上台智光案？「呱吉」曝藍營議員施壓　北市府配合調查

我是廣告 請繼續往下閱讀
呱吉說，簡單的來說，原本合約內容不限制錢櫃等業者的網路連線型態，你要用中華電信的ADSL還是光纖隨便你，有連線就好，但新合約要求他們一定要牽一條專線，依照市府原本與台智光合約內容，這條專線一定是要牽台智光的。
呱吉提到，雖然施壓議員表示專線比較「穩定」，有安全性的好處，但成本也立刻拉高數倍，造成業者限期改善上的困難，2022年警政衛生部門質詢時他就問了此題，認為專線就算穩定，但遭遇意外時若無備援，問題可能更多，依照當時技術推估，若改採普通網路連線，但是多加一條備援線路，成本僅增加一倍，但是妥善率也高達99.5%，足以應付絕大多數的狀況。
呱吉說，提出此一建議是為了給市府、消防局、和業者一條出路，不用礙於其他議員施壓的理由，硬著頭皮改變當時的管理辦法，結果當時消防局長沒有接下此球，令他在質詢時十分驚訝，此後他也懶於繼續糾結此一問題，畢竟上下可能都在配合演出，他在那邊螳臂擋車有何意義。他指出，台智光這筆爛帳要扯起來真的是很多很煩，他也很難判斷市府隱忍8年的說法是否為真，畢竟奮力抵抗的跡象實在不明顯，「算是我任內看到最荒唐的事情之一」。
針對呱吉提到有數位國民黨市議員要求更改與業者的合約內容，他直呼「算是我任內看到最荒唐的事情之一」。台北市政府發言人殷瑋表示，與市府相關部分一定會去了解，蔣萬安也強調一定會希望依照這個尊重司法、配合檢調、勿枉勿縱的態度來進行。