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一蘭拉麵漲價開第一槍？經部稱無關電價　善用節能補助也能省電費

▲一蘭拉麵4月要漲價，由於電價也同步調漲，引發市場擔憂引發外食漲價連鎖效應。不過，經濟部今（26）日表示，一蘭已澄清主要反映員工薪資調漲跟原物料成本，完全與這次電價調整無關。（圖／一蘭拉麵提供）
▲一蘭拉麵4月要漲價，由於電價也同步調漲，引發市場擔憂引發外食漲價連鎖效應。不過，經濟部今（26）日表示，一蘭已澄清主要反映員工薪資調漲跟原物料成本，完全與這次電價調整無關。（圖／一蘭拉麵提供）

記者顏真真／台北報導

電價4月調漲，連央行總裁楊金龍都擔心通膨預期心理，一蘭拉麵已宣布，4月1日天然豚骨拉麵調漲4%，一碗不含服務費就破300元，市場擔憂外食恐掀起漲價效應。不過，經濟部今（26）表示，一蘭已澄清，這波漲價規劃早在電價調整政策之前就已決定，主要是反映員工薪資調漲跟原物料成本，完全與這次電價調整無關。經濟部還表示，可多利用政府的各項節能補助方案，適度調整營運空間的能源使用，不僅可有效降低用電量及碳排放量，還可節省電費。

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經濟部表示，今（2024）年持續推動「商業服務業節能設備補助」，鼓勵企業全面將老舊燈具、空調、電冰箱、冷凍櫃、瓦斯爐及熱泵熱水器等耗能設備，逐步汰換為能源效率分級標示為一級之新品或者獲節能標章效期內新品。

經濟部商業署說，若將老舊40瓦燈具汰換為20瓦LED燈具，每盞每年約可省下288度電，若100坪營業空間汰換100具LED燈，可省下約2.8萬度電，以每度電3.4元計，全年就可節省9.7萬元電費；此外，營業空間20坪之店家如採用10瓩一級能效變頻冷氣，每台每年約可省下1,990度電，一年可省下6,776元電費。

商業署進一步舉例說明，宜蘭某旅宿業者於去(2023)年汰換192具節能標章照明燈具及12台一級能效空調，節能設備全面升級後，9月電費帳單由4萬元降至2萬元，為了更精準管理電力使用，業者自主導入中控電力管理APP，可遠端關閉設備，避免不必要浪費。

另新北某加油站業者將辦公區及加油區老舊的T5及T8水銀燈具汰換為具節能標章的LED平板燈及山形燈共54具，估計1年能夠節省7590度電，相當於年省2.5萬元電費。

營業場域較大的中型業者導入EMS系統管理電力能源使用，例如臺中某味噌文化館建置EMS能源管理系統，蒐集用電數據加以分析、監控，並自動管理開關設備跟調節用電，透過能源管理系統設定超約自動降載，評估每年至少節省電費6萬元，目前業者也規劃陸續將館內3台老舊空調汰換為一級能效，預估每年可再節省4萬元，除了讓消費者有舒適的環境體驗，更為公司省下一筆可觀費用。

經濟部強調，政府已提供多項配套措施協助業者節省用電，鼓勵業者趕快汰換為節能效率高的電器設備，既省電又省荷包。商業署也提醒，除了設備汰換之外，若能適度調整經營型態，或是簡單的行為改變，也能節省電力消耗，例如定期清洗冷氣濾網、冷氣適溫、檢查更換冰箱膠條、開放式冷凍(藏)加裝空氣門簾、冰箱冷氣出風口避免堆放物品等，都可減少無效的電力耗損。

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