一蘭拉麵漲價開第一槍？經部稱無關電價　善用節能補助也能省電費

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經濟部商業署說，若將老舊40瓦燈具汰換為20瓦LED燈具，每盞每年約可省下288度電，若100坪營業空間汰換100具LED燈，可省下約2.8萬度電，以每度電3.4元計，全年就可節省9.7萬元電費；此外，營業空間20坪之店家如採用10瓩一級能效變頻冷氣，每台每年約可省下1,990度電，一年可省下6,776元電費。
商業署進一步舉例說明，宜蘭某旅宿業者於去(2023)年汰換192具節能標章照明燈具及12台一級能效空調，節能設備全面升級後，9月電費帳單由4萬元降至2萬元，為了更精準管理電力使用，業者自主導入中控電力管理APP，可遠端關閉設備，避免不必要浪費。
另新北某加油站業者將辦公區及加油區老舊的T5及T8水銀燈具汰換為具節能標章的LED平板燈及山形燈共54具，估計1年能夠節省7590度電，相當於年省2.5萬元電費。
營業場域較大的中型業者導入EMS系統管理電力能源使用，例如臺中某味噌文化館建置EMS能源管理系統，蒐集用電數據加以分析、監控，並自動管理開關設備跟調節用電，透過能源管理系統設定超約自動降載，評估每年至少節省電費6萬元，目前業者也規劃陸續將館內3台老舊空調汰換為一級能效，預估每年可再節省4萬元，除了讓消費者有舒適的環境體驗，更為公司省下一筆可觀費用。
經濟部強調，政府已提供多項配套措施協助業者節省用電，鼓勵業者趕快汰換為節能效率高的電器設備，既省電又省荷包。商業署也提醒，除了設備汰換之外，若能適度調整經營型態，或是簡單的行為改變，也能節省電力消耗，例如定期清洗冷氣濾網、冷氣適溫、檢查更換冰箱膠條、開放式冷凍(藏)加裝空氣門簾、冰箱冷氣出風口避免堆放物品等，都可減少無效的電力耗損。