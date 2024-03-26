大S共同帳戶8000萬被領走 律師點破「汪小菲1盲點」：可能觸法
大S與富商前夫汪小菲離婚，扯出被積欠1.7億元債務的風波，S媽對外披露大S賣掉信義路豪宅，把獲利8000萬存入共同帳戶，當作繳松勇路豪宅房貸的錢，卻被汪小菲擅自領走，知名律師蘇家宏在節目《新聞挖挖哇》分析，汪小菲把財產搬走的作法恐已觸法。
記者羅凌筠／綜合報導
媒體人呂文婉提到汪小菲不想跟岳母住，把大S手上的豪宅賣掉買新的，前間房子8000萬獲利放進共同帳戶，慢慢繳房貸，結果大S有天打電話來說錢都不見了，才知道被汪小菲領走，S媽傻眼嘆女兒：「怎麼那麼糊塗。」
蘇家宏律師分析，台灣的銀行並沒有辦法開共同帳戶，「很多人講這是我們共同帳戶，可是其實仔細看名字還是一個人的，名字如果是我太太，我太太就可以把錢領走。」因此大S要保障自己，「最好保障的方式是用自己名字（開戶）。」
不過蘇家宏律師提到，大S可以透過律師主張汪小菲在明明知道法院要強制執行、扣押財產的狀況下，事前把財產搬走，「這個可能是刑事上的罪名。」事實上，大S曾就汪小菲搬走4幅名畫這件事告他毀損債權，檢方作出不起訴處分。
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