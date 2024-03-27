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蘋果首場發表會WWDC24確定台灣時間6/11展開　一次更新6大系統

▲蘋果第一場發表會WWDC24時間確定，將在台灣時間6/11日凌晨展開。（圖／官方提供）
▲蘋果第一場發表會WWDC24時間確定，將在台灣時間6/11日凌晨展開。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果確定了今年首場發表會日期，全球開發者大會WWDC24將於台灣時間6月11日凌晨在蘋果總部Apple Park舉辦，一樣採實體和線上同步舉辦，所有開發者都可以線上參與，除了預期中會有的iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 之外，今年還會有頭戴裝置visionOS 的更新計畫。

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蘋果今（27）日宣布將於台灣時間6 月 11 日至 6 月15 日線上舉行一年一度的全球開發者大會 WWDC24。開發者和學生將有機會於會議開幕當天在 Apple Park 實體參與特別活動。所有開發者皆可免費參與 WWDC24，會議中將發表 iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS 和 visionOS 的近期創新。

▲WWDC23,iOS 17,Mac電腦。（圖／官方提供）
▲去年首度登場的Vision Pro，今年VisionOS迎來第一次的軟體更新計畫。（圖／官方提供）
開發者和學生將能夠透過收看 Keynote 發表會來發掘最新的 Apple 軟體和技術，而且在 Apple 開發者 app、網站和 YouTube 上都可以體驗 WWDC24。今年的議程將包括影片的環節，以及與 Apple 設計師和工程師互動、與全球開發者社群交流的機會。

WWDC24 將於台灣時間 6 月 11 日提供實體活動體驗，開發者將有機會在 Apple Park 觀看 Keynote 發表會以及與 Apple 團隊成員見面，和參加特別活動，可以上 Apple 開發者網站申請。此外，也能透過 Swift Student Challenge 挑戰賽來支持開發者。Swift Student Challenge 是 Apple 幫助新一代開發者、創作者和創業者更上一層樓的眾多計劃之一，獲獎者將有資格申請 Apple Park 的實體活動體驗。出色作品獲得青睞的50名傑出獲獎者將受邀前往加州 Cupertino 體驗3天的活動。

▲WWDC23,iOS 17,Mac電腦。（圖／官方提供）
▲預料今年也會公布年度最佳的設計獎。（圖／官方提供）

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